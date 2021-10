Is Tesla een slechte verliezer?

Als je het aan een ontevreden klant in China vraagt wel. Volgens hem is Tesla een enorm slechte verliezer.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren. Je koopt een product en het is niet naar je zin. Heel vervelend, maar in de meeste gevallen kom je er wel uit met de fabrikant. Dat dacht de eerder aangehaalde Chinees ook, toen hij een Tesla Model S kocht die hem niet beviel.

En daar had hij een punt. De auto die hij -als nieuw- had aangeschaft, bleek een opgelapt tweedehands schadegeval te zijn. Op zijn zachtst gezegd niet netjes natuurlijk en terecht dat hij een klacht indiende. Aangezien Tesla hier niet genoeg in meeging, werd de klacht een rechtszaak. En die verloor het bedrijf van Elon Musk.

Een dikke schadevergoeding voor Tesla

De rechter vond ook dat Tesla een ondeugdelijk product had geleverd en veroordeelde Tesla tot een flinke boete. Niet zo groot als die waar we vanmorgen over lazen, maar omgerekend toch een ruime 2 ton in euro’s. Is een schijntje vor het immens rijke Tesla, zou je denken…

Nou, niet helemaal. Want na het verplicht betalen van de boete toonde Tesla zich een slecht verliezer en begon op haar beurt een zaak tegen de ontevreden Chinese klant. Zei eisen nu bijna 560.000 euro van hem. Maar waarom?

De man wordt aangeklaagd voor smaad

De boze Chinees heeft in al zijn woede op sociale media laten vallen dat Tesla -vrij vertaald- een kl*tebedrijf is, dat niks dan troep levert en één grote oplichtersbende is. Op zich een begrijpelijke actie, de man ís tenslotte ook opgelicht, maar daar denkt Tesla echt anders over.

Volgens een advocaat van de autobouwer is de goede naam van Tesla aangetast door de uitlatingen van de man. Sterker, dat is in zo’n ernstige mate gebeurd, dat ze dus ruim 5 en een halve ton van hem willen zien.

De Chinese heer in kwestie begrijpt er helemaal niks van. Hij vindt het te belachelijk voor woorden dat hij door de rechter in het gelijk wordt gesteld en ruim 2 ton ontvangt en dat Tesla zichzelf als het slachtoffer ziet.

Daar zijn wij het op zich wel mee eens, maar wij zijn hier ter redactie geen van alle rechter. Even afwachten op de uitspraak dus.

Met dank aan Flyerbunch voor de tip!

Via carbuzz.com