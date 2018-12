De nieuwe BMW 8 Serie volgens Manhart

Donkere kleuren, grote velgen en een upgrade van het vermogen.

Tuners beginnen langzaamaan de nieuwe 8 Serie bij de kladden te pakken. In veel gevallen nog digitaal, want de leveringen zijn nog maar net begonnen. Wie zijn of haar BMW 8 Serie wil pimpen kan straks ook bij Manhart terecht. De Duitse tuner komt met een kleine make-over voor BMW’s nieuwste.

De coupĂ© krijgt de typische Manhart-styling aangemeten. Dat betekent een zwarte kleur en gouden striping. De reguliere BMW logo’s zijn vervangen voor exemplaren van Manhart en de enorme lichtmetalen velgen blijken ook niet onopgemerkt. Verder verlaagt de tuner de 8 Serie met 100 millimeter, zodat de coupĂ© net even een wat lekkerdere stance krijgt.

Motorisch is de M850i zeker niet met rust gelaten. De auto is immers omgedoopt tot MH8 600. De 4.4-liter twinturbo V8 gaat van 530 naar 621 pk. Het koppel stijgt van 750 Nm naar 870 Nm. Naast de MHTronik software optimalisatie, levert Manhart de MH8 600 met een nieuw uitlaatsysteem met carbon fiber sierstukken.

Het valt wat minder op door de donkere kleur, maar de 8 Serie werd tevens van een nieuwe front- en achterspoiler voorzien. Het is in elk geval minder uitbundig in vergelijking met de M850i van AC Schnitzer. Zet maar voor de deur, of toch even wachten op die brute M8 Comptetition?