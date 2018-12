Gelekt: dit is de BMW M8 Competition!

Goedenavond, hoe maakt u het?

“Blauwe maandag” krijgt deze week een nieuwe betekenis, dankzij een welkome verrassing tijdens de late avonduren. Op een Duits forum, waarvan we de naam overduidelijk niet meer hoeven te benadrukken, is vandaag namelijk een zeer geanticipeerde auto uitgelekt. Door de gigantische letters van de website kunnen we nog vrij eenvoudig zien dat we hier te maken hebben met de nog niet onthulde BMW M8!

Hoewel, daarvan gingen we in eerste instantie uit. Nadere inspectie onthult echter dat we hier niet met de standaarduitvoering van de BMW M8 te maken hebben, maar met het nog spectaculairdere Competition-model. Dit maakt deze verrassing extra speciaal, want ook de ‘normale’ M8 moet nog ten tonele verschijnen. BMW heeft recentelijk wel een aantal feiten de wereld ingesmeten om ons alvast op te warmen voor zijn komst, maar tot concrete uitspraken hebben de Beieren zich vooralsnog niet laten verleiden.

Hierom zijn we enigszins met stomheid geslagen dat we vanavond een blik kunnen werpen op de M8 Competition. Volgen we bijvoorbeeld de logica van de BMW M5 en het daaropvolgende Competition-model (rijtest), dan weten we dat laatstgenoemde meer vermogen heeft, nog spectaculairder rijdt en zijn chromen accenten bij de fabriek heeft ingeruild voor zwart gelakte en koolstof exemplaren. In hoeverre de M8 Competition een verbetering zal zijn ten opzichte van het origineel, kunnen we pas bepalen wanneer we van beide bolides de informatie in handen hebben. Wel kunnen we stellen dat de M8 Competition niet alle gelijkenissen met het studiemodel vertoont waarop we hadden gehoopt. Met name de neus en de billen van de in Frozen Blue gehulde M8 wijken af van het concept.

Een aspect aan dit verhaal waarover we weinig twijfels hoeven te hebben, is de locatie waar de foto’s zijn geschoten. Uit verschillende details op de foto’s is op te maken dat de desbetreffende M8 Competition in een Nederlandse garage staat. Met een beetje extra denkvermogen, die we uit de reacties op het forum kunnen putten, lijken sommigen zelfs de exacte speler te weten: BMW Dusseldorp. Welke vestiging precies durven we niet te zeggen.

Met dank aan Niels voor de tip!