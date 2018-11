Duitsers doen Schnitzelsaus over de 8 Serie

Smaakvol & stijlvol?

Na regen komt zonneschijn. Na het kaasplankje komt het dessert en na de introductie van een nieuwe BMW komt AC Schnitzer met hun visie op de desbetreffende auto uit München. De laatste BMW die het tunen waard is, is natuurlijk de BMW 8 Serie. De prijzige dikke Duitse auto leent zich uitstekend ervoor. Dan is het natuurlijk de vraag: is het een verbetering of niet?

Het is net wat je wenst van een 8 Serie. De interpretatie van AC Schnitzer is duidelijk. Ze willen de auto sportiever maken. Het resultaat is de AC Schnitzer ACS8 en we kunnen er kort over zijn: stijlvol is het niet, wel dik. De koolstofvezel splitter en skirts zijn nog niet eens zo verkeerd. Met name die splitter geeft de ACS8 absoluut uberhol-prestige. De vleugeltjes aan de zijkant lijken echter net even teveel van het goede. Heeft een 8 Serie dat nu echt nodig? Hetzelfde geldt voor de spoiler. Het zal ongetwijfeld zijn nut hebben, maar mijn god wat is het een afgrijselijk ding. Zelfs in een jaren ’90 AutoStyle gids zou deze spoiler iets te fout zijn voor op je Mazda 323F.

De velgen zijn wel erg gaaf, er is keuze uit de AC1 (gesmeed) en de AC3 (gegoten) sets. Motorisch zijn er twee opties. De eerste is de ACS8 4.0d, op basis van de 840d. Deze drie liter zes-in-lijn met dubbele turbo levert dankzij AC Schnitzer 380 pk en 780 Nm. Ter referentie, standaard is dat 320 pk en 680 Nm. De tweede is de ACS8 5.0i. Deze is gebaseerd op de M850i. Onder de kap huist een 4.4 liter V8 met twee turbo’s, goed voor 600 pk en 800 Nm, een stijging van 70 pk en 100 Nm. Wat het doet met de prestaties is niet duidelijk, maar reken er maar op dat deze 8 Series meer dan vlot zullen zijn. Bij beide upgrades krijg je garantie van AC Schnitzer.

Uiteraard hoef je niet het hele pakket te bestellen. Je kan ook zelf kiezen welke onderdelen je wel en niet op je 8 Serie wil. Zolang je die spoiler er maar aflaat, vinden wij alles goed. Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken erop dat het niet heel goedkoop zal zijn.

