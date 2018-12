‘Aston Martin druk met nieuwe zes-in-lijn motor’

Het motorblok zou uiteindelijk de achtcilinders kunnen gaan vervangen.

De ontwikkelingen gaan hard bij Aston Martin. Het begon met de DB11, later de nieuwe Vantage, en de nieuwe DBS Superlegerra staat inmiddels ook bij de dealer. In het kader van technische ontwikkelingen zouden de Britten werken aan een gloednieuwe motor.

Zoals je wellicht weet heeft Aston Martin een technische overeenkomst met Mercedes-AMG. De software van het infotainmentsysteem is afkomstig van de Duitsers en onder de kap van de Vantage ligt een geblazen achtcilinder van Mercedes-AMG. De kans bestaat dat de opvolger van de Vantage een nieuwe krachtbron gaat krijgen. Volgens Autocar werkt Aston Martin aan een eigen zes-in-lijn motor die vermoedelijk gekoppeld gaat worden aan een hybride aandrijflijn. De verwachting is dat de DBX, de eerste SUV van Aston Martin, de zes-in-lijn als eerste gaat krijgen. Meer technische informatie over het nieuwe motorblok is niet bekend.

De samenwerking tussen Mercedes-AMG en Aston Martin gaat terug tot 2013 en is een tijdelijke overeenkomst. In de DB11 ligt een door Aston Martin ontwikkelde twaalfcilinder en de 4.0 Mercedes-AMG V8 lijkt slechts een tussendoortje voor wat komen gaat. In dat opzicht zou het logisch zijn dat een zes-in-lijn de achtcilinder komt vervangen. Het missen van twee cilinders is zo erg nog niet. Luister naar de soundtrack van de Vantage of de DB11 V8 met je ogen dicht en het is net een AMG-model. Gezien het feit dat Mercedes de achtcilinder in vrijwel alle AMG modellen lepelt, is de originaliteit wat dat betreft ver te zoeken. Nee, doe dan maar een originele zelf ontwikkelde zes-in-lijn met een unieke soundtrack en karakter.

Foto: Aston Martin Vantage via @porschepdk op Autojunk