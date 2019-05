De nieuwe BMW Garmisch is niet nieuw

Maar... huh?

Het is weer tijd voor het Concours d’Elegance Villa d’Este. De Europese versie van het prestigieuze auto-evenement is meestal niet perse noemenswaardig, maar het is leuk om te volgen. Ook is het leuk dat sommige automerken een primeur(tje) bewaren voor het event. Zoals BMW, waar ze de Garmisch onthullen, een concept car. Het is echter niet voor het eerst dat de wereld kan genieten van deze mooie middenklasser, hij stond namelijk ook al op de autoshow van Genève. In 1970.

De reden dat je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt van de Garmisch is dezelfde reden dat BMW hem nu onder de aandacht brengt. De auto was een vingeroefening voor BMW in 1970, getekend door Marcello Gandini en de auto droeg de logo’s van Bertone, waar Gandini de auto voor tekende. De Italiaanse designlegende zette uiteindelijk zijn handtekening onder de BMW 5 Serie (E12), waar deze Garmisch wel wat van wegheeft. De Garmisch was daarom niet bedoeld voor productie, elementen ervan wel en dat is te zien.

Het was best een goed ontwerpen auto, van buiten en van binnen. Een mooi toonbeeld voor wat we vanaf 1970 kunnen verwachten van BMW. Na de autoshow van Genève in 1970 verdween de auto. Hij is nooit meer teruggevonden.

Jammer, want de designrichting van deze auto vormde de basis voor vele creaties, waaronder de sharknose-BMW’s. De bijzonder gevormde nieren en de koplampen maakte ruimte voor kleine niertjes en ronde koplampen. Bepaal zelf maar of ze de goede keuze hebben gemaakt voor de productiemodellen.

Ik hoor je denken: als de Garmisch verloren is gegaan, waarom kijken we dan nu naar foto’s die duidelijk zijn gemaakt ná de introductie van digitale fotografie? BMW vond het zonde dat de Garmisch nu alleen op plaatjes te zien is in het plakboek van het merk. Voor Cd’E in Italië heeft BMW de Garmisch van de grond af aan opnieuw gebouwd. Niet alleen omdat ze het mooi vinden om er een fysiek model van te hebben, maar ook om een eerbertone… eh, eerbetoon te bouwen aan Gandini en Bertone.

De Garmisch is een bijzonder stukje BMW-geschiedenis: ook al heb je er nog nooit van gehoord, het is een tekenende auto geweest voor het merk. De Garmisch-revival is globaal gezegd een bedankje voor de E12 die Gandini heeft getekend voor het merk. Beter laat dan nooit, toch?