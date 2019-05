BMW M8 Competition lekt wederom op het net

We krijgen nu een nog beter beeld.

De huidige topversie van de BMW 8 Serie, de M850i, is al een vrij dikke sportcoupĂ©, ontwikkeld met behulp van M Performance. Echter, het ‘volwaardige’ BMW M is achter de schermen ook druk bezig met een versie van de 8 Serie. De M8 wordt de dikste M in de huidige line-up, dus het gaat spannend worden wat BMW allemaal uit de kast haalt.

Qua styling hoeven we geen verrassingen meer te verwachten. Niet alleen is de al vrij wilde M850i niet ver van een M-model, ook is de M8 in Competition-trim al een keer vol gelekt op het internet. Vandaag was het weer raak: iemand spotte een naakte M8 in een depot op een vliegveld.

De badge toont aan dat het wederom om de Competition-trim gaat. Dit is de benaming van BMW voor iets lichtere en iets krachtigere versies die nu al beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld de M4 en de M5. Alle informatie over de M8 (Competition) wordt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort bekend, tot die tijd hebben we hier en daar wat beperkte info. We houden het in de gaten.