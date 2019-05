Er klopt iets niet aan deze Lamborghini Veneno

De ras-Italiaan lijkt niet helemaal meer in zijn volle glorie te zijn.

Eén van de beste investeringen die je op je oprit in je garage kunt hebben, is de Lamborghini Veneno. De extreem vormgegeven hyper-Lambo was spraakmakend in 2014 vanwege zijn styling, en is nu spraakmakend vanwege de exclusiviteit (drie stuks) en het godsvermogen waarvoor de coupés heel af en toe van eigenaar wisselen. Door de ondertussen verdrievoudigde prijs op een al niet malse originele aanschafprijs van drie miljoen euro, is het de duurste Lamborghini ooit en ook de meest waardevolle in 2019. Cijfers liegen er niet om: dit is het Lamborghini-ultimatum.

De drie Veneno’s zijn al lang en breed verdwenen in drie garages van mensen die het geld ervoor konden neerleggen. Dat is jammer, helemaal als je in Thailand woont, beperkt budget hebt en er toch graag eentje wilde hebben. Dan kun je de moed gelijk opgeven, maar als je een echte ‘crea-bea’ bent pak je het heel anders aan. Zoals P.S. Modify Chonburi, die een bijzonder project deelt op hun Facebook-pagina.

Het heeft iets weg van een Veneno. De spitse voorkant, de bijzondere gigantische achtervleugel, de brede bodykit. Het gaat fout waar het bij de meeste replica’s in de soep loopt: de proporties. Omdat je in principe bouwt op een bestaande carrosserie, wil je niet gaan lopen stoeien met essentiële zichtbare plaatdelen, zoals de voorruit. Bovendien moet de wielbasis van de donorauto overeenkomen met de te bouwen auto, wat ook niet het geval is bij de replica-Veneno. We willen zeggen dat het puik werk is, want het is tof dat iemand er zoveel pijn en moeite in steekt. Het resultaat is twijfelachtig. Een Lamborghini is het bij lange na niet.

Wat het wel is? Een Toyota MR2 met een bodykit. Het Japanse roadstertje is waarschijnlijk na de Fiero de populairste replica-donorauto die er is. Wat de auto gemeen heeft met een Ferrari, Lamborghini of ander supercarspul: middenmotor, achterwielaandrijving. De MR2 is piepklein, dus qua proporties moet je goed je best doen om het ergens op te laten lijken. Een Veneno is qua proporties wat lastiger te imiteren, maar een blik op de Facebookpagina van de Thaise workshop toont aan dat het aan hun niet ligt: zij hebben vaker met dit bijltje gehakt. Ze hebben namelijk ook LaFerrari’s, Carrera GT’s en vele andere supercars gebouwd op MR2-basis. Ook niet heel geloofwaardig, maar het is wel grappig.

