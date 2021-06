Ruim 72% meer nieuwe auto's verkocht dan een jaar geleden - Autoblog.nl

De autoverkopen zitten duidelijk weer in de lift. Afgelopen mei zijn er ruim 72% meer nieuwe auto’s verkocht dan in dezelfde maand een jaar geleden.

Eindelijk eens een beetje goed nieuws uit autoland, de verkopen zitten weer in de lift. Sterker, de BOVAG laat weten dat er afgelopen maand niet een beetje meer nieuwe auto’s zijn verkocht dan een jaar geleden, maar ruim 72% meer.

Maar voordat jullie helemaal bedolven worden onder goed nieuws, gaan we eerst even kijken naar de cijfers. Daarna bepalen we of en zo ja, hoe blij we hiervan worden.

De Corona-ellende lijkt een beetje op z’n retour

En dat zie je dus ook aan de cijfers uit de showrooms. Zoals gezegd, er is ruim 72% meer verkocht als het gaat om nieuwe auto’s, maar hoe verhoudt dat getal zich tot absolute cijfers?

Dat gaan we eens even bekijken. De afgelopen maand verlieten om precies te zijn 25.601 nieuwe auto’s de showroom. Vorig jaar mei waren dat er 14.842.

Als we kijken naar de aantallen die er in de eerste 5 maanden van dit jaar werden gehaald, zien we een iets ander cijfer. Er werden tot nu toe in 2021 130.061 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat is dan weer 2,4% minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Als je de cijfers afzet tegen 2019 komt er al helemaal een negatief gevoel bovendrijven. Toen werden er namelijk nog 30% meer nieuwe auto’s verkocht.

De BOVAG verwacht dit jaar op een totaal aantal van 400.000 nieuw geregistreerde auto’s uit te komen. Vorig jaar waren dat er nog 356.000.

Welke modellen doen het het best?

Voor Volvo en dan met name de XC40 was het een goede maand. De mannen en vrouwen uit Beesd konden 940 nieuwe auto’s van dat type afleveren. Daar zal de elektrische P8 Recharge wel iets mee te maken hebben gehad…

De top 5 bestaat in zin geheel uit:

Volvo XC40 met 940 registraties en 3,7 procent marktaandeel Skoda Enyaq IV (847 / 3,3 procent) Toyota Yaris (706 / 2,8 procent) KIA Niro (702 / 2,7 procent) KIA Picanto (654 / 2,6 procent)

Deed Volvo het als merk ook het beste?

Nee. Sterker, Volvo komt niet eens voor in de top 5. Daarin staat KIA stijf bovenaan. Kijk maar.

KIA met 2.262 registraties en 8,8 procent marktaandeel Skoda (2.176 / 8,5 procent) Volkswagen (2.155 / 8,4 procent) Toyota (1.860 / 7,3 procent) Peugeot (1.632 / 6,4 procent)

Kortom, we zijn er nog niet

Maar het gaat de goede kant uit. Zeker nu na de lockdowns en andere vrijheidsbeperkende maatregelen de showrooms weer helemaal open zijn kan het eigenlijk alleen maar beter gaan. Wanneer de autoverkoop weer helemaal op het niveau is van vóór de crisis kon de BOVAG nog niet zeggen.

Maar er is weer een lichtpuntje aan de horizon bijgekomen!