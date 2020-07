En de nieuwe naam van FCA en PSA is geworden..

Tromgeroffel. De twee autoconcerns gaan samen één groot concern vormen. Daar moet natuurlijk een naam voor komen.

PeuFia, FCAPSA, of gewoon simpelweg FCA – PSA. Het overkoepelende fusiebedrijf had tot op heden nog geen naam gekregen. Daar is nu verandering gekomen en het komt niet eens in de buurt van de niet zo serieuze voorbeelden die ik net omschreef. De FCA Groep en PSA Groep gaan gebundeld verder onder de nieuwe naam Stellantis

Ja, dat is even wennen. Bij Stellantis moet je misschien denken aan een onderzeeër. Of een spannende actiefilm op het water met Tom Cruise. Of een nieuwe wildwater themapark. Niets van dit alles, het is de naam van het fusiebedrijf van PSA en FCA.

Stellantis komt van het Latijnse woord stello. Dat betekent zoiets als ‘verlicht met de sterren’. De naam zal enkel gebruikt worden op corporate en groep-niveau. Het heeft dus geen effect op de bestaande merken en logo’s van de autofabrikanten die onder FCA en PSA vallen. Hoewel het een 50:50 fusie betreft, lijkt PSA de overhand te hebben gehad in het kiezen van het lettertype.

Dit jaar staat in het teken van alle voorbereidingen die getroffen moeten worden op de fusie. De daadwerkelijke fusie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2021. Dan gaan we de naam Stellantis ook vaker tegenkomen.