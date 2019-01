De nieuwe Explorer: dik 5 meter aan Ford SUV

It's huuuuuge.

Ford heeft in de Verenigde Staten het doek getrokken van de Explorer. Een enorm grote SUV die we hier in Nederland niet kennen. Zou ook niet kunnen, want de Explorer heeft ingrediënten die hem hier onverkoopbaar zou maken. De auto is is tamelijk groot en levert minimaal 300 pk. Voor de Amerikanen een prima alleskunner die ruimte heeft voor meerdere kinderen, een hond én ook nog bagage.

Er zijn noemenswaardige veranderingen bij de 2020 Explorer. Het voorgaande model was in de basis een voorwielaandrijver, met vierwielaandrijving als optie. De nieuwe Explorer heeft een andere aandrijflijn gekregen en stuurt het vermogen nu standaard enkel naar de achterwielen. De SUV is 5,04 meter lang, 2,0 meter breed en 1,79 meter hoog. Vierwielaandrijving blijft uiteraard een optie.

Zoals gezegd begint het feest al met 300 pk en 420 Nm koppel. Dit is een 2.3 liter EcoBoost viercilinder motor. Meer power krijg je met de duurdere twin-turbo 3.0 EcoBoost V6, goed voor 370 pk en 515 Nm koppel. Voor de transmissie maakt het niet welke motorvariant men kiest. De Explorer komt in alle gevallen standaard met de 10-traps automaat van Ford. Het interieur is standaard voorzien van de nodige luxe. Zo is er altijd een 8.0-inch touchscreen aanwezig. Upgrade naar 10.1-inch display is mogelijk.

Ford lanceert de nieuwe Explorer deze zomer in de Verenigde Staten voor een vanafprijs van 32.765 dollar. De Amerikaanse politie zal straks ook overstappen op dit 2020 model.