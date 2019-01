De 15 populairste auto’s ouder dan 30 jaar in Nederland

Meer naar binnen, minder naar buiten. Het gaat goed met de klassiekers in ons land.

Er is een toenemende liefde voor klassiekers onder Nederlandse autobezitters. In 2018 stonden in totaal 200.061 auto’s ouder dan 30 jaar op Nederlands kenteken. Een stijging van 2,1 procent in vergelijking met 2017. Dit zijn niet alleen voertuigen die al in Nederland waren en 30 jaar zijn geworden, maar ook een toenemende factor aan import speelt een belangrijke rol.

Uit cijfers van BOVAG en RDC blijkt dat de import van klassiekers met 4,1 procent is toegenomen in vergelijking met 2017. Dit, terwijl de export van auto’s ouder dan 30 jaar juist fors afnam met 16,7 procent. De Volkswagen Kever en Citroën 2CV zijn de meest voorkomende klassiekers in Nederland.

In totaal werden 4.562 klassiekers geïmporteerd in 2018. Er gingen 7.838 ons land uit. In vergelijking met 2014 is de export drastisch afgenomen. In dat jaar gingen nog 18.864 klassiekers de grens over. Volgens de BOVAG heeft onder meer de lage rente op de bank te maken met de toename van het aantal klassiekers. Men zou de oude auto kopen in hoop op een hogere opbrengst bij een verkoop. De gestegen welvaart is een andere reden. Die ene klassieker die men altijd al wou hebben wordt nu eindelijk gekocht. Check hieronder de statistieken als het gaat om de populairste merken en modellen.

De 15 meest voorkomende merken ouder dan 30 jaar d.d. 31-12-2018:

1. Volkswagen: 29.782 stuks

2. Mercedes: 23.030

3. Citroën: 16.105

4. Volvo: 10.788

5. Ford: 10.221

6. Opel: 7.969

7. MG: 7.342

8. Fiat: 7.025

9. BMW: 6.599

10. Chevrolet: 6.406

11. Porsche: 5.652

12. Triumph: 4.617

13. Peugeot: 4.412

14. Alfa Romeo: 4.351

15. Jaguar: 3.616

De 15 meest voorkomende modellen ouder dan 30 jaar d.d. 31-12-2018:

1. Volkswagen Kever: 8.117 stuks

2. Citroën 2CV: 6.663

3. Volkswagen Golf: 6.433

4. Mercedes 200-serie: 5.357

5. Mercedes S-klasse: 3.378

6. Opel Kadett: 2.952

7. Fiat 500: 2.870

8. BMW 3-serie: 2.763

9. MG B: 2.746

10. Mercedes SL: 2.643

11. Porsche 911: 2.253

12. Citroën DS: 1.924

13. Mercedes 190-serie: 1.575

14. Triumph Spitfire: 1.475

15. Ford Mustang: 1.426

De 15 meest geïmporteerde merken ouder dan 30 jaar in 2018:

1. Mercedes: 537 stuks

2. Volkswagen: 505

3. Ford: 374

4. Porsche: 287

5. Chevrolet: 250

6. Citroën: 206

7. Fiat: 151

8. BMW: 133

9. Volvo: 130

10. Alfa Romeo: 128

11. Jaguar: 125

12. Land Rover: 96

13. MG: 94

14. Renault: 91

15. Peugeot: 78

Foto: Lamborghini LM002 via @supercarspotternl op Autojunk