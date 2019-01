5 zaken die opvallen aan de verkoop van Porsches in 2018

Porsche kwam afgelopen jaar met veel nieuws op het gebied van productiemodellen, maar hoe ging het eigenlijk met de verkopen in 2018?

Er is een rode draad te zien in de autoverkoop van Porsche. De Duitse autofabrikant laat weten opnieuw een verkooprecord te hebben geboekt in 2018, maar dit is grotendeels te danken aan de Macan. De instap-SUV van Porsche is een soort basis geworden van de goede verkoop van het automerk. Hieronder alle opvallende zaken van Porsche’ autoverkoop in 2018. Check HIER wat het merk in 2017 deed en DAAR de cijfers van 2016.

1. Meer verkopen

Wederom een verkooprecord voor het merk uit Zuffenhausen. Porsche verkocht in totaal 256.255 nieuwe auto’s. Een stijging van vier procent in vergelijking met 2017, toen het merk 246.375 auto’s afleverde. De meeste modellen deden het beter in 2018, maar niet allemaal. Daarover later meer.

2. Macan wéér best verkochte model, maar…

In 2016 was de Macan het best verkochte model, in 2017 was dit zo en ook in 2018 ging de SUV er met de winst vandoor. De Macan werd vorig jaar 86.031 keer verkocht, met op de tweede plaats de Cayenne (71.458 verkopen). De facelift van de Macan zal er in 2019 wellicht nog een schepje bovenop doen. De verkopen zijn wel minder in vergelijking met 2017, toen Porsche maar liefst 97.202 verkopen voor de Macan noteerde.

3. Winst meeste continenten

In China boekte Porsche een dikke plus van 12 procent. In Azië, het Midden-Oosten en Afrika (drie regio’s op één hoop) werd een plus van 10 procent geconstateerd. De Verenigde Staten was goed voor +3 procent en de rest van Amerika deed +4 procent. In Europa zijn de cijfers minder rooskleurig. Porsche verkocht 4 procent minder auto’s in ons continent. In thuisland Duitsland kelderden de verkopen met 3 procent. Porsche wijt de tegenvallende verkopen in Europa aan de overstap naar de WLTP-testcyclus en benzinepartikelfilters. Tevens speelde het stoppen met het aanbieden van diesels een rol in de verkoop.

4. Panamera de grote winnaar

Van de Panamera verkocht Porsche in 2018 bijna 40 procent meer aantallen in vergelijking met 2017. Het gaat hier om 38.443 auto’s. De Cayenne won 12 procent (71.458 verkopen) en de 911 won 10 procent (35.573 verkopen). Verliezers zijn de Macan (-11 procent) en de 718 (-1%).

5. Werk aan de winkel voor de 718

Zoals gezegd leverde de 718 Cayman & Boxster een procentje in. Dat lijkt misschien niet veel, maar de 718 is al het minst verkopende model van Porsche. De introductie van de GTS-lijn eind 2017 heeft blijkbaar geen enorm effect gehad op de algemene verkopen. De 718 werd 24.750 keer verkocht in 2018. In 2017 ging het om 25.114 verkopen.

Verwachting voor 2019

De kans is groot dat Porsche dit jaar opnieuw een nieuw verkooprecord gaat vestigen. Met een verse Macan én een gloednieuwe 911 heeft het merk twee zeer belangrijke recepten in huis die gaan bijdragen aan een mooi verkoopjaar. Porsche dekt zich alvast in voor Europa. De overstap naar de WLTP-testcyclus en benzinepartikelfilters gaat ook nog effect hebben op de Europese verkopen in de eerste helft van 2019, aldus Detlev von Platen van Sales en Marketing.