Nieuwe Ferrari SF90 met 1.000 pk lekt op het internet

Zo wordt hybride rijden nog leuk!

Het hing al een tijdje in de lucht dat er een nieuwe Ferrari aan zat te komen. Een nieuwe Ferrari is altijd groot nieuws. Het merk heeft slechts een beperkt modelgamma en een duidelijke modellenlijn.

Het begint met de Portofino, een GT met een achtcilinder motor. Dan is er een sportwagen in de vorm van de gloednieuwe Ferrari F8 Tributo. Daarboven zijn er een twaalfcilinder GT (de GTC4Lusso, die er ook met V8 is) en een sportievere twaalfcilinder: de 812 Superfast. Dan heeft Ferrari zo om de tien jaar een spectaculaire supercar in de vorm van de F40, F50, Enzo of LaFerrari.

Maar daar komt dus een nieuwe Ferrari bij! De naam van de supercar is Ferrari SF90 Stradale. Met deze auto viert Ferrari het 90-jarig bestaan van de Ferrari renstal. Het automerk Ferrari is overigens aanzienlijk jonger. De auto lijkt wel wat trekjes te hebben van de 488 GTB en de SP38 die op die auto gebaseerd is.

De specificaties zijn niet definitief, maar de geruchten willen dat de auto een 3.9 V8 biturbo heeft, gecombineerd met een elektromotor. Tezamen moet het geheel goed zijn voor 1.000 pk. Waarschijnlijk duurt het niet lang meer voordat de officiële onthulling volgt.