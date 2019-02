Voormalig Ferrari honcho ziet niks in Ferrari SF90

Lekker dan.

Voormalig eindbazen die wat te zeuren hebben over hun opvolgers, het is een even onwenselijk als menselijk fenomeen. De mannen (m/v) die zich ooit met hart en ziel ingezet hebben voor de zaak komen daar maar moeilijk los van als iemand anders al lang en breed het roer heeft overgenomen. Denk bijvoorbeeld aan Jan Marijnissen, Johan Derksen en Luca di Montezemelo. Luca di Montezemelo? Wel jazeker!

Luca di M. heeft namelijk aan Formula Passion laten weten dat hij het helemaal niks vindt, de nieuwe aanpak waarmee zijn voormalig werkgever dit seizoen aan de start verschijnt in de Formule 1. Het gaat dan niet om opvallende keuzes die gemaakt zijn in de managementstructuur van het team, de techniek van de nieuwe auto of de rijderskeuze, maar om de kleur van de nieuwe SF90.

Ferrari opteerde ervoor om de Fezza van dit jaar uit te voeren in mat rood. Niet omdat ze zo graag trends uit 2009 nieuw leven inblazen, maar omdat dat volgens de renstal kostbare grammetjes gewicht zou besparen. Het is dus een competitief voordeel, maar Luca is niet overtuigd. Hij vindt het heiligschennis dat de traditionele rode kleur aan stijl heeft ingeboet en vergelijkt het met het veranderen van een nationale vlag, dat soort dingen doe je niet.

Toch is Di Montezemelo niet onvermurwbaar. De pensionado geeft aan dat als Ferrari de titel wint met deze auto, hij bereid is om alles te vergeten en te vergeven. De huidige leiders van het team weten dus wat hen te doen staat.