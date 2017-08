Ferrari GTC4Lusso T: rijtest en video

Primeurs genoeg in de GTC4Lusso T. Het is de eerste “echte” vierzits Ferrari met een V8 en het maakt de GTC4Lusso het eerste model van Ferrari waarin twee complete verschillende motoren leverbaar zijn.

Dit is toch de Ferrari Four?

Het is de Ferrari Four 2.0 inderdaad, in auto-land wordt dit ook wel de opvolger genoemd. Als je de opeenvolgende modellen van Ferrari heel goed bestudeerd, dan zal je zien dat de technische basis/ de vorm van de modellen twee generaties lang veel overeenkomsten heeft. Het is een slimme manier om als kleine fabrikant sneller te kunnen innoveren en het prettige is dat Ferrari meer dan genoeg aanpast. Ook de GTC4Lusso is niet simpelweg een lafjes opnieuw opgewarmde Ferrari Four, dankzij meer dan genoeg technische en optische aanpassingen voelt en oogt de GTC4Lusso als een nieuw fris model.

V8 of V12

We zijn het van de Europese merken gewend dat er ruime keuze is uit diesels (yek), benzinemotoren en soms wat geëlektrificeerde varianten. Tenminste, dat is zo voor de meer modale merken, bij supercars was die keuze er tot nu toe niet. Natuurlijk waren er wel varianten van hetzelfde blok te vinden in één model zoals bij de 458 Italia en 458 Speciale, het is echter nog een unicum dat er voor deze exoten twee compleet verschillende motoren leverbaar zijn.

Even opfrissen qua specs van de V12: die heeft een vermogen van 690 pk bij 8.000 tpm (de FF had 660 pk) en een maximaal koppel van 697 Nm. De sprinttijd is ook in orde, de GTC4Lusso gaat 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is 334 km/u.

GTC4Lusso GTC4Lusso T 690 pk 610 pk 697 Nm 760 Nm 335 km/u >320 km/u 3.4s 0-100 3.5s 0-100

Na het inleveren van vier cilinders krijg je gelukkig wel twee turbo’s terug en dat betekent ook een hoger koppel voor de veel kleinere achtcilinder. Net als in de California T geeft Ferrari de bestuurder niet in iedere versnelling het volledige koppel, maar begrensd deze. Vanaf versnelling drie tot en met zeven bouwt het beschikbare koppel op naar het maximum van 760 Nm. Zoals je in de tabel al had kunnen zien, heeft de V8 daarmee meer koppel dan de atmosferische V12.

Vier- of achterwielaandrijving

Nog een groot verschil is dat de GTC4Lusso T alleen nog maar aandrijving op de achterwielen heeft, terwijl de GTC4Lusso ook nog kracht naar de voorwielen kan sturen. Ik moet zeggen dat ik tijdens een droog -voor Nederlandse begrippen redelijk zonnig- zomerweekend geen moment het gevoel heb gehad dat vierwielaandrijving veel had toegevoegd. Op een besneeuwde bergpas zal het ongetwijfeld compleet anders zijn, maar vermoedelijk is de GTC4Lusso T op natte herfstdagen met wat beleid nog prima te hanteren. Lang leve de elektronica overigens, los van het ESP heeft de GTC4Lusso (net als iedere andere moderne Ferrari) een hele batterij aan elektronische middelen aan boord om het rijden desgewenst leuker of makkelijker te maken. Met een simpele draai aan de Manettino op het stuur kies je het rijprogramma wat het best past bij je humeur en/ of de omstandigheden.

Het lozen van de tussenbak, het differentieel en wat aandrijfassen zorgt voor een gewichtsbesparing van zo’n 50 kilogram. Dat valt wellicht wat tegen, maar er is nogal wat loodgieterswerk inclusief intercoolers nodig om de twee twinscroll turbo’s van de V8 aan het werk te houden. Het zorgt er wel voor dat de gewichtsverdeling naar achter verschuift en 46% voor, 54% achter wordt. Bij de V12 rust 48% van het gewicht op de vooras en 52% op de achteras.

De familie Ferrari

En natuurlijk is dit niet waar, maar niet om de redenen die jij bedenkt. Ferrari rept zelf over dat de GTC4Lusso T de eerste vierzits Ferrari is met een V8, waarbij het lijkt of ze auto’s als de Mondial proberen te vergeten. Dat is echter niet zo, want de Mondial was een 2+2 en de GTC4Lusso is een volwaardige vierzitter. Ja echt, je kunt ook als volwassene fatsoenlijk op de achterbank zitten. Dit is geen Porsche 911 (of Audi TT) qua ruimte achterin. De kofferbak is ook redelijk, zeker als je de speciale Ferrari kofferset mee besteld.

En toch he. Hoeveel van de kopers van een GTC4Lusso (T) zullen slechts één auto op de oprit hebben staan. Dus of de GTC4Lusso zo’n ontzettend praktische auto is, is gewoon minder relevant. Het is niet het soort auto wat afgeladen met pakken hagelslag, potten pindakaas, een mud aardappelen en een bungalowtent naar de camping in Frankrijk gestuurd gaat worden. Toch voldoet een wat meer praktische Ferrari weldegelijk aan een behoefte, want met de gemiddelde Ferrari Four wordt meer kilometers gemaakt dan met andere Ferrari’s.

De Ferrari om te ontsnappen aan de familie

Na al die zalvende woorden over hoe praktisch de GTC4Lusso T wel niet is, zou ik bijna vergeten dat het daar ook niet helemaal om gaat. Sensatie, daar gaat het wel om. En dat is wat de GTC4Lusso T in karrenvrachten biedt. Vergeleken met de California T heeft de V8 wat meer bravoure gekregen. Het is niet alleen de vermogensupgrade van 50 pk, maar vooral ook geluid en karakter die nog meer temperament hebben gekregen. Laag in de toeren laat de V8 sissend en rochelend weten dat er nog veel meer zit aan te komen, het maximum vermogen van 610 pk komt zelfs pas vrij bij 7500 toeren per minuut.

Prijs, concurrentie en conclusie

Een dikke coupé met heel veel pk’s, een achterbank(je) en een prijs vanaf zo’n drie euroton? Die zijn niet heel dik gezaaid, maar de Mercedes-AMG S-coupé (iets beter gebouwd, maar ook saaier) en de Bentley Continental GT (zie de Mercedes) zijn er zo maar twee. Die beide auto’s zijn praktisch, zo saai en minder sportief vergeleken bij de Ferrari. Met de GTC4Lusso T ga je op een mooie zondagochtend voor de lol een rondje doen, voor iedere Ferrari loopt de straat uit, weten alle buurjongens (ook die van 40+) je te vinden en probeert iedere medeweggebruiker een glimp van je op te vangen. Dat kan ook een nadeel zijn, maar het geeft wel aan dat de magie van het merk Ferrari alleen nog maar groter is geworden.

Nog even over de prijs: de GTC4Lusso T is zo’n 80 mille goedkoper dan de V12. De vanafprijs is 296.638, maar de optielijst is veel te leuk bij Ferrari om daar niets van te kiezen. Neem alleen het display voor de passagier: met een prijs van dik 4 mille is het belachelijk duur, maar ik kan me niet voorstellen dat je het niet mee besteld. De voorpassagier kan ook het centrale scherm bedienen en het is volstrekt onzinnig dat die het toerental of de gekozen Manettino stand kan zien, maar dat is de hele essentie van dit soort auto’s. De GTC4Lusso T is vooral leuk en zonder twijfel de leukste vierzitter die je op dit moment kan kopen. Tenzij je liever een V12 en vierwielaandrijving wilt, dan is lozen we de T voor je. Filmpje!