Nieuwe BMW 3 Serie bijgepunt door AC Schnitzer

Sinds de introductie van de nieuwe BMW 3 Serie hebben we eigenlijk weinig tot geen tuners aan de slag zien gaan met de auto. Ze zullen ongetwijfeld druk bezig zijn, maar de resultaten blijven vooralsnog uit. AC Schnitzer heeft hierom besloten alvast een voorproefje te geven van zijn producten.

Wie aan de catalogus van BMW niet voldoende heeft om de nieuwe 3 Serie te personaliseren, kan nu ook bij de tuner uit Aken terecht om zijn behoeften te bevredigen. AC Schnitzer heeft onderdelen in allerlei soorten en maten gemaakt. Zo kun je bij het merk een aantal verschillende uitlaatsystemen vinden, die ofwel zwart, carbon of chroom zijn. Daarnaast heeft het voor de 320i en 330i dempers in dezelfde kleuren gemaakt.

AC Schnitzer heeft eveneens een reeks velgensets in zijn gamma die goed bij de 3 Serie passen. Klanten kunnen kiezen uit antraciet of tweekleurige velgen in de maten 19″ en 20″. De Dreier kan ook rekenen op een aantal nieuwe stukken voor de buitenzijde, zoals een front splitter, zijschorten en een iets aangepaste achterbumper. Een tweetal subtiele spoilers moet de wagen net dat beetje extra sjeu bezorgen.

Tenslotte heeft AC Schnitzer nog twee verschillende pakketten ontwikkeld voor de ophanging, waarvan de eerste de auto verlaagt met 20 mm. De tweede brengt de 3 Serie met 30 mm dichterbij de grond.

