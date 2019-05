Ultra-dikke ‘993 GT2’ is stiekem best traag

Dik, dikker, dikst, RWB. Maar ook sneller?

Eigenlijk is het een vreemde gewaarwording. We associeren dikke auto’s vaak met de gedachte dat het ook daadwerkelijk snelle auto’s zijn. Bij dieren of bij mensen is dat ook niet het geval. Zo is mijn zus is erg dik, maar absoluut niet snel op de 100 meter sprint. Ook kan ze geen marathon lopen. Dik en snel gaan in dat geval niet samen.

Maar als een 911 er dikker uitziet dan een andere 911, zijn we geneigd hetzelfde te denken. We nemen deze 993 ‘GT2’ even in ogenschouw. De auto is omgebouwd door de firma RWB, wat staat voor RAUH-Welt BEGRIFF. Deze Japanse Porsche tuner houdt zich voornamelijk bezig met het aanpassen van oudere Porsches. Met name de 964 en 993 zijn erg populair.

In tegenstelling tot RUF is RWB geen subtiele tuner. Het bedrijf is van een kettingrokende Japanner die het liefste alle 911’s zo breed en dik mogelijk maakt. In het geval de 911 (993) die je op deze afbeeldingen ziet, is het resultaat erg geslaagd. Ten eerste de kleur: Riviera Blue. Het staat de auto bijzonder goed.

De extreem dikke uitbouw en gigantische spoiler zijn niet iedereen smaak, maar doen denken aan de originele 911 GT2 waarmee Porsche ook racete. De bodykit bestaat uit 17 delen en is te bestellen voor elke 993. De velgen lijken rechtstreeks afkomstig uit de Japanse tuning-scene: matzwarte Forgestar M14 wielen van 18″. De auto staat lager op zijn wielen dankzij een KW V3 onderstel en remt beter dankzij Stoptech ST40 remmen. In het interieur zien we een MOMO-stuurwiel, een rolkooi en wat kleine snuisterijen.

Dan het minder goede nieuws: het is gewoon een Porsche 911 Carrera uit 1995. Dat is niet verkeerd, maar de 272 pk die de zescilinder boxer weet te mobiliseren is te weinig om een standaard 718 Cayman voor te blijven.