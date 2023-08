Je kunt nu een spelshow in je BMW spelen

Fun voor het hele gezin? BMW komt met een spelshow en nog meer games voor in de auto.

Zolang het opladen van een elektrische auto nog niet zo snel gaat als tanken verzinnen autofabrikanten allerlei dingen om de tijd te dooien. Elke keer koffie met wat lekkers halen tijdens je laadstop tikt ook zo aan hè. BMW heeft iets verzonnen voor het hele gezin, want in de i5 debuteert een spelshow.

Helaas hebben we het niet over Lingo, dus mensen heel hard groen!!11!! horen roepen bij de laadpaal in een elektrische BMW zit er (nog) niet in. Ik vind het wel een leuk idee eigenlijk, maar dat geheel terzijde. BMW brengt in samenwerking met de AirConsole app het spel ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ naar de i5.

BMW games

Dit is een wat uitgebreidere game voor de langere laadstop. Voor de korte laadstops heeft de Duitse autofabrikant ook wat casual games in de i5 verstopt. Het gaat hier om simulatie-, strategie-, ‘jump-and-run-‘ en puzzelspellen om je te vermaken.

Eigenlijk is het wel opmerkelijk. Tesla was één van de eerste autofabrikanten met games in de auto. Het leidde tot soms verbaasde reacties, want sommigen vonden het maar vreemd. En nu zie je dat conventionele autofabrikanten, zoals BMW, het idee overnemen.

‘Who Wants to Be a Millionaire?’ voor de BMW i5 is in ontwikkeling en verschijnt in 2024. Die aankondiging deed het merk met AirConsole op Gamescom, een grote gamebeurs in Duitsland. De quiz krijgt een geheel nieuwe en speciaal voor de BMW ontwikkelde variant. Je smartphone dient als controller, terwijl het spel op het scherm in de auto wordt weergegeven.

De game debuteert op de i5, maar komt in de loop van 2024 ook naar andere BMW en MINI modellen met de AirConsole app. Het nadeel: BMW gaat geen prijzen uitdelen. Je zult dus zelf wat moeten verzinnen om de game daadwerkelijk spannend te maken. The winner gets it all.

Hoe zat het ook al weer met de nieuwe BMW i5. Lees hier alles over de nieuwe BMW i5.