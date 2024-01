Noteer in de agenda: InterClassics Maastricht komt eraan

Volgende week staat de 29e editie van InterClassics op het programma.

De winter is niet het seizoen van de toerritten, meetings en concoursen, maar toch hoef je niet op een houtje te bijten als autoliefhebber. Deze maand kun je namelijk je hart ophalen aan alle mogelijke klassiekers, youngtimers en sportwagens, tijdens de 29e editie van InterClassics Maastricht.

Afgelopen november vond al de editie in Brussel plaats, die bewees dat beurzen nog springlevend zijn. Deze beurs trok namelijk een recordaantal bezoekers (26.865). Van 11 tot en met 14 januari is MECC Maastricht nu het toneel voor de Nederlandse editie.

Wat kun je verwachten? Nou, meer dan 800 auto’s op een oppervlakte van 35.000 vierkante meter. Uiteraard heel veel klassiekers, maar ook de liefhebbers van youngtimers en moderne sportwagens komen aan hun trekken.

Traditiegetrouw is er dit jaar ook weer een thema. Deze keer is dat 120 jaar Ford Performance. Daarbij is er speciale aandacht voor de racehistorie van Ford, met auto’s als de GT40, de RS200 en twee historische Formule 1-auto’s.

Er is ook een heuse première van een nieuwe sportwagen, de Agile SCX uit Denemarken. Dit is een straatlegale lichtwagen sportwagen die slechts 600 kg weegt en wordt aangedreven door een Ford-motor. Dit sluit dus mooi aan bij het thema.

Ook voor de simracers onder ons is Maastricht volgende week the place to be. Als onderdeel van InterClassics vindt namelijk ook de Sim Racing Expo plaats. Hier kun je de nieuwste simracetechnologie testen. Op zaterdag vindt hier de finale van de Sim Formula Europa plaats en op zondag kunnen bezoekers met elkaar strijden om de snelste rondetijd.

Er is dus voor iedereen wat te beleven tijdens InterClassics, waar je van donderdag 11 januari tot zondag 14 januari terecht kunt. Je kunt nu alvast online tickets kopen met korting (€19 i.p.v. €21,50). Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.