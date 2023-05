Nieuwe BMW i5 laat alvast zijn nieren zien

De BMW i5 wordt een elektrische zakensedan die er ook gewoon uitziet als een zakensedan. Zonder al te gekke fratsen dus.

Een grille is over een aantal jaar waarschijnlijk een reliek uit het verleden. Toch durven de meeste fabrikanten het nog niet aan om de grille achterwege te laten. Ook BMW niet. Sterker nog: de BMW i4, iX en i7 hebben juist enorme nieren.

Degenen die daar niet van gediend zijn moeten nog heel even wachten. De BMW i5 is namelijk in aantocht en die belooft redelijk traditioneel te worden qua design. En daar is helemaal niks mis mee. Een BMW zonder gekke designfratsen is voor de afwisseling ook wel eens leuk.

Misschien zijn we iets te voorbarig, maar de nieuwe teaser die BMW vandaag deelt is in ieder geval redelijk geruststellend. De nieren zijn weliswaar iets groter dan die van de huidige Fünfer, maar ze ogen niet heel potsierlijk. Ook qua koplampen heeft BMW dit keer geen gekke dingen gedaan.

BMW teast alleen de voorkant, maar we hebben ook al een idee hoe de achterkant eruit gaat zien. Vorige weekte lekte namelijk de kont van de nieuwe 5 Serie, en die zal vrijwel identiek zijn aan die van de i5. Sterker nog: misschien is het wel de i5 die gelekt is.

BMW laat ook alvast een glimp van het interieur zien. Dat lijkt heel veel op dat van de nieuw i7. Reken dus op een strak en minimalistisch dashboard, met het brede rechthoekige scherm wat alle nieuwe BMW’s meekrijgen.

Qua varianten weten we al dat naast de normale i5 eDrive40 ook een M-versie komt: de i5 M60 xDrive. Daarbij moet je uiteraard niet meteen denken aan een elektrische M5, maar vooral aan een extra snelle i5. Minstens zo belangrijk: er zit ook een BMW i5 Touring in de pijplijn.

De teaser geeft aan dat de nieuwe BMW i5 niet lang meer op zich laat wachten. De Mercedes EQE-rivaal wordt nog deze maand onthuld, op 24 mei om precies te zijn.