Breek! Lexus IS beelden lekken op het internet

Nu de Lexus IS beelden lekken op het wereldwijde web kunnen we mooi zien of we wat missen.

Het is een van de minst populaire sportsedans in zijn klasse: de Lexus IS. Er zijn er in Nederland precies 5.827 verkocht.

Gebrek aan animo

Daarmee bedoelen we niet het afgelopen jaar, maar zo lang de IS op de leverbaar is. De eerste IS kwam namelijk in 2000 op de markt. Vorig jaar werden er 116 verkocht en dit jaar stat de teller op 25. Ter referentie: vorig jaar werden er meer dan 5.000 BMW 3 Series verkocht. Mede door het gebrek aan animo voor de Japanse sportsedan zal de auto níet naar Europa komen, helaas. Dat is jammer, want als de de gelekte Lexus IS beelden zo bekijken, is ‘ie aanzienlijk fraaier geworden.

Ingrijpende facelift

De IS krijgt een ingrijpende facelift. Daarbij worden een paar kenmerken behouden. Een zeer fraaie stance met met kleine frontoverhang en een kloeke C-stijl. Maar verder heeft Lexus extreem huis gehouden. Alle tierlantijntjes, chroomstripjes, overbodige lijntjes, vlakjes en andere design foedjes en fratsen. En warempel: het doet wonderen. Want het design gaat er onze ogen enorm op vooruit. Nu is design heel erg persoonlijk, maar er is nu bijna niets meer op aan te merken, zo strak hebben ze het gemaakt.

Interieur

Ook in het interieur gaat de auto erop vooruit, als we de gelekte Lexus IS beelden zien. Zo is het navigatiescherm groter en zijn er ronde ventilatieopeningen. Qua materiaalgebruik en afwerking heeft Lexus zich behoorlijk opgewerkt, dat was in het vorige (eigenlijk dus het huidige) model al goed voor elkaar. Vanwege de te beperkte vraag, krijgt het IS-verhaal in Europa geen vevolg. Zonde, want met de facelift lijkt Lexus de grootste twee minpunten (designfratsen en infotainment) te hebben aangepakt.

De officiële introductie van de nieuwe Lexus IS vindt morgen plaats!

Bron: allcarnews via Instagram.