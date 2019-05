Special: Lexus IS200 (XE10)

De beste BMW 3-serie was geen BMW 3-serie.

Niets is voor autofabrikanten zo lastig als voet aan de grond te krijgen bij het kritische Europese publiek, zo lijkt het wel. Tenzij er enorme voordelen te behalen zijn, blijven we liever hangen bij dat wat we al kennen. We willen onze Amerikaanse medemens er nog wel eens van betichten dat ze aartsconservatief kunnen zijn, maar als het op auto’s aankomt, slaan wij Europeanen alles.

Een groot voorbeeld zijn de Japanse luxermerken. Alleen Lexus durfde het in de jaren ’90 aan om voet aan de grond te krijgen in ‘De Oude Wereld’. De Lexus LS400 werd wereldwijd goed ontvangen, maar bevond zich in een klasse waar het sowieso niet om aantallen gaat. In 1993 werd de range aangevuld met de Lexus GS (S140).

De GS300 had alles mee: een zes-in-lijn, achterwielaandrijving en Italiaanse styling, met dank aan Giugiuaro. Het werd een hit in de Verenigde Staten, maar in Europa hielden wij het liever bij een BMW 5 Serie of Mercedes-Benz E-Klasse. Mede door het uitermate moeizame adoptieproces probeerde Lexus het niet eens met modellen als de ES300 (sedan), SC400 (coupe) en LX470 (SUV). Als de LS400 en GS300 niet aanspreken in Europa, konden die al helemaal niet slagen.

Een andere reden daarvoor is dat bovengenoemde auto’s behoorlijk groot zijn, terwijl men hier van compactere auto’s houdt. Gelukkig had Toyota plannen om het Lexus-gamma verder uit te breiden naar beneden. Ondanks dat wij Lexus kennen als een Japans merk, kennen de Japanners het merk niet. Het was enkel een exportmerk. Alle Lexus modellen werden in Japan geleverd als Toyota’s. Toyota had (en heeft) in Japan namelijk een waanzinnig merkimago en de producten van het merk konden in de ogen van de vaderlandsliefhebbende Japanners met gemak wedijveren met de Duitse luxemerken. Zo werd de eerder genoemde Lexus GS300 in Japan verkocht als Toyota Aristo.

Alle geweldige auto’s hebben veelal één gepassioneerd hoofdpersoon aan de leiding van het project gehad, in plaats van een heel team aan managers, dashboard-knuffelaars en marketinggoeroe’s. Het was Nobuaki Katayama die werd aangesteld om het ‘038T’-programma te leiden. Katayama kunnen we omschrijven als een ware petrolhead. Hij begon zijn carrière als ingenieur bij Toyota begin jaren ’70, alwaar hij verantwoordelijk was voor transmissies. Eind jaren ’80 maakte hij de overstap naar de motorsport, waaronder het Toyota rally team en het Le Mans team.

Nobuaki Katayama is verantwoordelijk voor enkele Toyota straatauto’s en dat waren niet de minste. Wat te denken van de Lexus SC Coupé en de Toyota Supra (A80)? Maar de meest legendarische auto waaraan hij heeft gewerkt zijn de Toyota Corolla Levin GT-Apex en Toyota Sprinter Trueno GT-Apex, auto’s die beter bekend zijn onder hun interne fabriekscode: AE86. De AE86 was een perfecte symbiose tussen vermogen, koppel en voornamelijk handling. Tegenwoordig hebben we het niet over het acceleratievermogen of de topsnelheid van een AE86, maar over de wegligging. De ‘legende’ van de AE86 was voldoende om de auto te laten reïncarneren als GT86, die we tegenwoordig nog steeds in de showrooms aantreffen.

Het waren die kwaliteiten van de AE86 die Katayama wilde vertalen naar een compacte sportsedan voor Lexus. Een hele opgave, want een sportsedan moet aan veel meer eisen voldoen dan een sportcoupe. Een coupe moet goed rijden en er geweldig uitzien en klaar is Kobayashi. Maar bij een sedan gelden er ook dingen als praktisch gemak, betrouwbaarheid, imago, representativiteit en waar voor je geld. De klanten in dit segment zijn net even wat kritischer. Ook is het veelal hun auto voor dagelijks gebruik, niet een hobby-auto voor het weekend.

In 1994 begon Katayama met het project. Aangezien Katayama geen ontwerper was, werd dat werk overgelaten aan Tomoyashu Nishi. Die had als voordeel dat hij kon werken met perfecte verhoudingen, met dank aan de eisen van Katayama. In plaats van een voorwielaangedreven sedan, moest de auto achterwielaandrijving meekrijgen. De zes-in-lijn, voor velen een onvolprezen motortype, is al onderdeel van Toyota sinds de jaren ’30 en moest ook in het vooronder van de kleine sedan passen. Omdat Katayama eiste dat de wegligging puik was, werden de voorwielen zo ver mogelijk naar voren geplaatst.

De auto kwam in 1998 op de markt als de Toyota Altezza. Het aanbod van sedans in het C-, D- en E-segment van Toyota in Japan is enorm. De Toyota Altezza was een echt premium product. De auto zat qua formaat tussen het C- en D-segment in, terwijl de prijs meer op het niveau van een gemiddelde E-segment sedan was. Het was wat dat betreft een echte concurrent voor de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-Klasse, waarvoor dat ook geldt.

Je kreeg er wel wat voor terug, want de Altezza was een strak gesneden sedan. De auto had een zeer herkenbaar front met grote koplampen. Vergeet niet dat de meeste Aziatische sedans uit die periode anoniemer waren dan de briefinzenders bij de ‘Lieve Ankie’-rubriek van de Hitkrant. Maar de meeste herkenbaarheid zou de auto krijgen vanwege de achterzijde van de Altezza. Diens achterlichten waren namelijk compleet anders van hetgeen we gewend waren. Dankzij het gebruik van chroom en felle lampen hadden ze een compleet eigen look. De tuningsindustrie vond het maar wat gaaf en kwam met ‘Altezza-lights’. Voor de meeste auto’s kon je een setje aparte achterlichten opsnorren.

De Toyota Altezza was leverbaar met twee motoren. De eerste was de Altezza AS200 (afbeelding boven). Dit was de versie met de tweeliter zescilinder lijnmotor. De AS200 was de luxe-sportieve versie. Standaard kreeg je een handgeschakelde zesbak, een vijftraps automaat was optioneel. De 2JZ-GE motor maakte geen racemonster van deze auto, integendeel. Het was een rechtstreekse aanval op de destijds werkelijk perfecte BMW 320i, een auto met een soortgelijke motor. In technisch opzicht is de Lexus IS200 die wij in de showrooms konden verwelkomen voor een groot gedeelte gelijk aan de Altezza AS200.

De andere Altezza was een stuk exotischer qua techniek, ondanks twee cilinders minder. De Altezza RS200 was het topmodel dat aan ons Europeanen voorbij ging. Deze was voorzien van een tweeliter viercilinder van Yamaha. Dat klinkt niet bijzonder, maar was het wel. Dit was namelijk een zeer licht en bijzonder hoogtoerig blok. Qua geluidsproductie moet je meer denken aan de 190 E 2.3 en BMW M3 E30 dan de Avensis 2.0: kernachtig, metalig en vol volume. Het vermogen van 210 pk was aanzienlijk hoger, waardoor de prestaties dat ook waren. Zeker omdat de RS200 een stukje lichter was, met name in de neus, was de auto nóg fijner om te sturen.

In Europa hadden wij die keuze niet. In 1999 kwam de EU-versie van de Altezza op de markt. De naam werd omgedoopt in IS200, om zo in de pas te lopen met de andere Lexussen in het gamma. IS stond in dit geval voor ‘Intelligent Sports’. De intenties van de auto waren overduidelijk. De Lexus IS200 was een combinatie van de Altezza AS200 en Altezza RS200. In feite is het een AS200 met het uiterlijk van een RS200. Ook hier raakte de tuning-industrie geobsedeerd door de lampenwinkel aan de achterkant, die ‘Lexus-Look’ lampen genoemd werden.

De IS200 was niet alleen voorzien van karakteristiek uiterlijk, maar ook het interieur was net even wat anders. Het was krap, maar alles was hoogwaardig aangekleed. Althans, voor een Japanse auto. De Duitsers deden dit een stuk beter anno 1999. Wel was het dashboard zeer origineel vormgegeven. De klokkenwinkel in het instrumentarium was geïnspireerd op de wijzerplaat van een chronograaf. Bijzonder cool. Ook een leuk detail: het scherm van het navigatiesysteem kwam elektrisch naar boven schuiven.

De Lexus IS200 werd redelijk goed door de internationale pers ontvangen. Geroemd werden de rijkwaliteiten. Echter, dankzij de uitstekende wegligging was het ook vrij duidelijk dat de auto meer vermogen aan kon. Daar had Katayama al rekening mee gehouden. De IS200 was namelijk dusdanig ontworpen dat het vrij eenvoudig was om de auto te modificeren. Strutbars, ander veren, dempers, turbo’s, compressors, de benodigde koeling ervoor: daar was al plaats voor gemaakt. Soms waren de bevestigingspunten hiervoor zelfs al gemonteerd. Deze auto was klaar om naar een hoger plan getild te worden.

Daar kon ook Toyota Team Europe gebruik van maken. Dit is het raceteam dat ook verantwoordelijk was voor de Toyota Celica en Corolla WRC auto’s, de GT-One Le Mans racers en zelfs de Formule 1 activiteiten van het merk. TTE hield zich tevens bezig met verantwoorde tuning van Toyota en Lexus producten. Voor de IS200 werd er een compressorkit ontwikkeld die de prestaties naar een hoger plan moest tillen. De mechanische compressor was een Eaton M62 plus intercooler en zorgde voor een aangename vermogenstijding van 155 naar 204 pk. Daarmee snelde de IS200 Compressor in 7,2 seconden naar de 100 km/u, toch twee seconden sneller.

In de zomer van 2000 word het modelgamma van de Toyota Altezza uitgebreid met zowel een grotere motor als een nieuwe carrosserie variant. Toyota introduceerde namelijk de Altezza Gita, een soort stationwagon-achtige variant. Deze Altezza Gita kreeg automatisch een sterkere motor mee, namelijk de 2JZ-GE: een 3.0 zes-in-lijn met 220 pk. Deze was altijd voorzien van een automaat. Nieuw was ook een Altezza met vierwielaandrijving. Deze was altijd voorzien van viertrapsautomaat. De versie met achterwielaandrijving had een vijftrapsautomaat.

In de herfst van 2001 was het mogelijk om ook direct een sterkere en snellere IS te bestellen bij de Lexus dealer. Toen werd namelijk de IS300 geïntroduceerd. Zoals de naam doet vermoeden is deze voorzien van dezelfde 2JZ-GE motor. Hier in Europa leverde het blok 214 pk bij 5.800 toeren en 288 Nm bij 3.800 toeren. Nul-naar-honderd duurde 8,2 seconden en de topsnelheid bedroeg 230 km/u. In Europa was de IS300 altijd gecombineerd met een automaat. Speciaal voor de Verenigde Staten is er ook een IS300 met handbak geweest.

Tevens kregen wij ook een nieuwe koetswerkvariant in de vorm van de IS300 Sportcross. Deze hield een beetje het midden tussen een hatchback en een stationwagon. Ja, de Sportcross had een langer doorlopende achterzijde en een grote klep, maar de hoeveelheid ruimte was echt beperkt. 343 liter bagageruimte is niet iets om trots op te zijn. Je kon de banken neerklappen voor meer ruimte, maar daarmee had je 1.000 liter tot je beschikking. Dat is bijna lachwekkend. Zelfs een auto als de Alfa Romeo 156 Sportwagon, allesbehalve een ruimtewonder, had aanzienlijk meer liters in de aanbieding.

De Lexus IS was niet echt een heel groot succes in Europa. Ondanks de kwaliteiten van de auto, gaf de auto antwoorden op vragen die bijna niet werden gesteld. In Europa waren viercilinders, diesels en échte stationwagons zeer populair. Dáár had Lexus niet zo snel een antwoord op. In Europa en met name in Nederland heeft het model altijd een rol in de marge gespeeld. In het eerste volle jaar (2000) werden er nog dik 300 verkocht, maar in de volgende jaren was het ruim onder de 200 per jaar. In 2004 stegen de verkopen apart genoeg naar boven de 200. In de tussentijd waren er goedkopere en soberdere uitgevoerde IS’en bijgekomen zoals de ‘Business’-uitvoeringen (met de de kleine wieltjes) en een IS200 als Sportcross.

In 2005 werd de IS van de eerste generatie (XE10) reeds na zeven jaar afgelost door de tweede generatie IS. In commercieel opzicht mag de auto gerust een teleurstelling worden genoemd. Gezien de kwaliteiten van de auto zou er een veel grotere kopersgroep voor moeten zijn. De concurrentie was echter in topvorm op dat moment, waardoor het voor een nieuw merk lastig wordt om zich te nestelen tussen de gevestigde orde. Behalve dan met die Lexus-lampen, daar heeft Lexus wél een zeer succesvolle doch niet bijster smaakvolle trend mee gezet. Jammer genoeg voor Lexus heeft het merk daar zelf niet aan verdiend. Wel heeft het ervoor gezorgd dat het merk nu wat beter in ons collectieve geheugen zit.