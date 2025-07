BREEK: de enige Maserati-dealer van Nederland stopt ermee

Nieuwe Maserati kopen? Dan is het wel handig als er een Maserati-dealer is in Nederland.

Een nieuwe Maserati is al een zeldzaamheid op de Nederlandse wegen en misschien worden ze straks nog zeldzamer. Want het is toch wel handig om een officiële dealer te hebben waar je terecht kunt, mocht je interesse hebben om er eentje te kopen.

Louwman Exclusive is al sinds jaar en dag de Maserati-dealer van Nederland. In het verleden kon je ook nog wel terecht bij RAC (Rotterdamse Automobiel Centrale), de Driessen Auto Groep, Munsterhuis of Kroymans maar vandaag de dag zijn er maar twee partijen officieel verbonden aan het merk: Louwman Exclusive voor aankoop plus service en Franco in Kwintsheul voor service.

Louwman Exclusive stopt met Maserati

De dealer in Utrecht heeft klanten geïnformeerd dat het per 31 december 2025 stopt met de samenwerking met Maserati. Ze stoppen met alle activiteiten. Geen verkoop van Maserati meer, maar ook voor onderhoud en service kun je er in 2026 niet langer terecht.

Voor zover bekend blijft Franco nog wel aan als officiële servicepunt, dus daar kun je nog altijd terecht voor onderhoud met een stempeltje in het/de boekje/computer. En dat zijn aardige gasten hoor, shoutout naar jullie!

Wie o wie gaat Maserati runnen?

Het is op dit moment de grote vraag wie Maserati gaat overnemen van Louwman Exclusive in Nederland. Het Italiaanse merk heeft het ontzettend moeilijk in Nederland en het is niet voor niets dat de dealer in Utrecht Maserati afstoot. Het stof stond nog net niet op de auto’s, bij wijze van spreken.

Louwman Exclusive en Maserati zeggen klanten te informeren zodra ze meer informatie hebben. Maar dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend gaat lijkt evident. Er staat geen opvolger klaar en dat zegt eigenlijk al genoeg over de staat van het merk in Nederland.

Het enige wat voor nu bekend is: Maserati werkt momenteel aan de benoeming van een nieuwe dealerpartner binnen Nederland. Spannend wie deze deftige taak op zich gaat nemen.

Autoblog.nl heeft gepoogd contact op te nemen met Maserati Nederland. Helaas geen gehoor aan de andere kant van de telefoon, want het is WEEKEND. Proost.

Fotocredit: kuifje via Autoblog Spots