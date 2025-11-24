C3 is razend populair, Citroën kan vraag niet bijbenen

Het is niet alleen maar kommer en kwel bij Stellantis.

Stellantis heeft de laatste tijd vooral het probleem dat de productie de vraag overstijgt. Zo werd in september de productie van de DS3, Opel Mokka, Fiat Panda en Alfa Romeo Tonale stilgelegd. Eerder werd al meerdere keren de productie van de Fiat 500e gepauzeerd. Nu is het echter een keer andersom: de vraag overstijgt de productie.

Het gaat om de nieuwe Citroën C3, die een schot in de ros blijkt te zijn. Het was ook de verwachting dat deze auto goed zou verkopen, want de prijs is gewoon heel erg scherp. In Nederland heb je al voor €23.190 een C3 en voor €24.700 een volledig elektrische ë-C3.

Toch doet de C3 het nóg beter dan Stellantis had verwacht. Vanaf volgend jaar gaan ze nog eens 40.000 exemplaren extra bouwen op jaarbasis. Daarmee komt de jaarlijkse productie op 300.000 stuks.

De Citroën C3 rolt van de band in het Servische Kragujevac, samen met de Opel Frontera. De fabriek barst momenteel uit haar voegen, omdat ze de vraag naar de C3 niet bij kunnen benen. En dat betekent dus langere wachttijden voor klanten.

In de eerste drie kwartaal van 2025 stond de Citroën C3 op de nummer 10 van bestverkochte auto’s in Europa. In Nederland werden 3.435 stuks verkocht in deze periode. Dat is niet genoeg voor een plekje in de top 10, dus hier blijft de vraag iets achter. Maar Citroën zal alsnog dik tevreden zijn, want de Nederlandse verkopen zijn met 72% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Automotive News Europe