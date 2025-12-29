Hier, het bewijs dat Max Verstappen dit jaar de échte wereldkampioen is

Niet in punten. Wel in smaak. Van de mensen die er verstand van hebben.
Max Verstappen is dit seizoen net geen wereldkampioen geworden. Twee punten. Zo weinig scheidde hem van de titel. Het zit waarschijnlijk nog vers in je geheugen, want zo lang geleden was Abu Dhabi niet.
Lando Norris mag dan de titel hebben binnengesleept. Gevoelsmatig is Verstappen de wereldkampioen als het gaat om de rijkwaliteit. Helaas voor hem kwam dit pas in de tweede helft van het seizoen op gang. Toch krijgt de Nederlander genoeg eer. Naast fanboys die online lof hebben voor de coureur, zijn er ook hoge piefen die zeggen: Max was de beste.
Voor de vijfde keer op rij is Max Verstappen uitgeroepen door beste coureur van het veld. Niet door een clubje fans, maar door de teambazen in de Formule 1. Dat zegt nogal wat.
Zoals ieder jaar hield de Formule 1 een anonieme stemming onder de tien team principals. De spelregels zijn simpel: iedere teambaas levert een persoonlijke top tien van coureurs aan, zonder dat iemand weet wie wat heeft ingevuld. Vervolgens worden die lijstjes omgerekend naar punten volgens het huidige F1-puntensysteem. Alles bij elkaar opgeteld levert dat een ranglijst op.
Ondanks het mislopen van de wereldtitel werd Verstappen door zijn collega’s in de paddock verkozen tot Driver of the Year. Toch leuk om te horen. Achter Verstappen eindigde wereldkampioen Lando Norris op de tweede plek. De Brit had een ijzersterk seizoen met zeven overwinningen en pakte daarmee terecht de titel, maar kreeg dus niet de meeste stemmen. Oscar Piastri, lange tijd de vroege leider in het kampioenschap, werd derde. Dat komt netjes overeen met zijn eindpositie in de stand.
George Russell zette zijn opmars voort en eindigde vierde, twee plekken hoger dan vorig jaar in deze poll. Met twee overwinningen en een reeks podiumplaatsen liet hij zien dat Mercedes weer mee kan doen. Fernando Alonso verraste vriend en vijand door vijfde te worden. Zijn Aston Martin was verre van makkelijk te besturen, maar juist dat maakte blijkbaar indruk op de bazen.
Carlos Sainz moest genoegen nemen met plek zes, gevolgd door Charles Leclerc, die een lastig seizoen kende bij Ferrari. Opvallend is de achtste plaats voor Ollie Bearman: beste rookie én hoogste nieuwkomer. Isack Hadjar, volgend jaar bij Red Bull, werd negende. Nico Hülkenberg completeerde de top tien. Grote misser is misschien wel Lewis Hamilton, die een afschuwelijk seizoen achter de rug heeft gehad. Hopelijk kan hij volgend jaar mooiere dingen laten zien. Al is het alleen al voor zijn mentale gezondheid.
Max Verstappen was ook dit jaar gewoon de beste. De echte wereldkampioen. Zo, doen we nu weer onze oranje bril af.
Allemaal teambazen die snappen dan Norris en Piastri voorlopig nog wel bij McLaren blijven zitten, maar een wit voetje willen halen bij Verstappen in de hoop dat hij aan ze denkt als hij weg wil bij Red Bull. Of voor hun conculega’s de prijs nog wat verder willen opdrijven, dat kan natuurlijk ook.
Aan de andere kant heeft Verstappen natuurlijk wederom laten zien dat je hem niet de allerbeste auto in het veld hoeft te geven om mee te kunnen strijden om het kampioenschap. Er zijn niet zo heel veel coureurs die dat kunnen, en dat ook gewoon een seizoen lang vol kunnen houden. Maar ik vraag me af of teambazen zo objectief stemmen, daarvoor gaat er iets teveel geld rond in dat wereldje…
Je kent het idee van een anonieme stemming? Wit voetje halen is dus geloel.
On topic: wel jammer dat de puntenverdeling zelf noet oepnbaar is. Enkel de volgorde.
Het één sluit het ander niet uit. Echt niet.
Max heeft het er dit seizoen (net) niet mee gered, maar hij laat zien dat hij wèl 110% uit minder-competitief materiaal kan halen en daarmee het verschil kan maken.
Daarnaast is het rij-karakter van de Red Bull is wellicht ‘lastig’, maar gezien het enorm hoge niveau waaraan nagenoeg alle F1-coureurs voldoen, rechtvaardigt dit niet het verschil tussen Max en zijn teamgenoten. Op dat niveau moet je in feite met elke auto kunnen omgaan.
Ik vind de erkenning van de teambazen echt geweldig mooi en het doet ook recht aan het unieke stukje talent wat Max onderscheidt van de rest van het veld. Bewijst weer dat ook zij zien dat de kampioen niet perse de beste rijder is.
Dit had wat mij betreft in het Hamilton-MB era ook wel eens mogen gebeuren. Want Huildende Hammie kon vooral races winnen omdat de prestaties zijn auto ver boven de rest van de auto’s uit torenden. Knap van MB hoor ! …maar #44 is wel knalhard door het ijs gezakt bij Ferrari.
Oranje bril ? Méh… leuk extraatje, maar dat valt oprecht wel mee. Toen Max begon bij Toro Rosso was hij vanaf dag één al geweldig om naar te kijken. Niet omdat hij voor Nederland reed, maar omdat hij weer een stukje ‘Senna-passie’ in het racen legde, ipv de saaie rondjes die voor die tijd werden afgewerkt. Het werd weer leuk.
Wel even verduidelijken dat Laurent Mekies (van RB) en Frederic Vasseur (van Ferrari) niet hebben meegestemd.
Hopelijk heeft McLaren geleerd van afgelopen seizoen dat te voorzichtig beslissingen nemen of teveel risico nemen zomaar 100punten oplevert bij de concurrentie.