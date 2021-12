Autoverhuurder SIXT doet bijzondere dingen met de winst

Toch wel bijzonder van de autoverhuurder. De winst van SIXT verdwijnt eens niet in de zakken van de aandeelhouders en de bestuursleden.

Veel bedrijven hebben last van de al bijna twee jaar voortdurende coronapandemie. Als je een restaurant of kroeg hebt bijvoorbeeld, ben je serieus de pineut dankzij de maatregelen die door de regering zijn genomen. Sportschoolhouders, nog zo iets. Zelfs als je een mooi bordeel hebt kom je financieel niet aan je trekken. (Ghegheghe)

Maar aan de andere kant zijn er ook bedrijven die enorm van de lockdowns wereldwijd profiteren. Een goed voorbeeld daarvan is Amazon. Omdat niemand zijn spullen meer in de winkels kan kopen, laten we het massaal thuisbezorgen. Katsjing! En ook voor autoverhuurders blijkt het een bijzonder lucratieve periode

Autoverhuurder SIXT maakte flinke winst

Een van de gevolgen van de angst voor corona is dat veel mensen bang zijn om met het openbaar vervoer te reizen. Terecht ook, want je zit toch voor langere tijd in een kleine ruimte met andere mensen, die allemaal besmet zouden kunnen zijn. Nee, dan maar een eigen auto.

Maar sommige mensen zien geen heil in het bezitten van hun eigen heilige koe. Die kunnen hip een wagen gaan delen, of er eentje huren. En aan de jaarcijfers van SIXT is te zien dat dit behoorlijk vaak is gedaan.

De autoverhuurder heeft namelijk het beste derde kwartaal ooit erop zitten en op basis van die cijfers wordt het bedrijfresultaat over heel 2021 geraamd op 2,1 tot 2,3 miljard euro. De winst voor belastingen komt uit tussen de 390 en 450 miljoen euro. Normaal heel goed nieuws voor de aandeelhouders, maar SIXT wil ook anderen laten meeprofiteren.

Medewerkers en kinderen zijn de gelukkigen

Het is SIXT er blijkbaar veel aan gelegen om de meest sympathieke autoverhuurder ter wereld te worden, want ze geven een deel van dit geld gewoon weg. Zo mogen de medewerkers 8 miljoen verdelen. Aangezien er iets meer dan 7000 mensen werken, is dat toch ruim 1000 euro de man extra.

Maar SIXT gaat ook extra geld geven aan zielige kindertjes. Steunen ze hun eigen stichting “Drying Little Tears” jaarlijks al voor ‘enkele miljoenen’, vanwege de hoge winst gaat er nog eens 1,5 miljoen extra naartoe. En als je je afvraagt wat die stichting doet? Nou, “Drying Little Tears” ontwikkelt en implementeert wereldwijd projecten voor kinderen op de gebieden onderwijs, gezondheid, welzijn en noodhulp.

Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen

Een kniesoor zou zeggen; wat is nou 1,5 miljoen extra op een winst die uitkomt op 350 miljoen? Inderdaad, niet heel erg veel. Maar aan de andere kant, ze hoeven het niet te doen hè? Ze hadden het ook aan de aandeelhouders kunnen geven. Of aan de CEO, want die verdient al zo weinig.

Dus, met de kerstgedachte nog vers in het achterhoofd, goed bezig SIXT. En nou hopen dat andere autoverhuurders dit goede voorbeeld overnemen. Want rijke bestuursleden zijn er al genoeg, de mensen die het échte werk verrichten zouden best ook wat meer moeten kunnen krijgen.

En de zielige kindertjes natuurlijk ook…