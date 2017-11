De nieuwe RS3 van ABT krijgt nog meer vermogen

Want 400 pk was te weinig...

In de basis is de Audi RS3 al geen stakker; 400 pk, 480 Nm, 0-100 km/u in 4,1 seconden en op verzoek een topsnelheid van 280 km/u. De heren van ABT vonden dit echter niet volgende en besloten de eerste stappen te zetten naar wat meer vermogen. Ze deden dit in de vorm van het ABT Power pakket, beschikbaar op zowel de Sportback als de Limousine. Waar de vorige ABT RS3 het nog moest doen met 430 pk, weet men nu door een aanpassing in de ECU er maar liefst 460 pk uit de vijfpitter te persen. Dat is meer dan een standaard RS5. Naast de vermogensupgrade heeft men ook de remmen en de ophanging aangepakt met onderdelen vanuit hun eigen ‘ABT Sportsline’. In een hoogte verstelbare ophanging is nog in ontwikkeling.

Daarnaast kan de RS3 ook vrijer ademen dankzij ABT uitlaatdemping en twee matzwarte stortkokers van ruim 10 centimeter. Andere uiterlijke aanpassingen zijn er in de vorm van carbon afwerking in het interieur, instapverlichting met het ABT logo, ABT logo’s op de versnellingspook en op de start/stop knop, een keuze aan ABT wielen, aangepaste voorbumper en splitter, en last but not least, een zwart glimmende diffuser.

Mocht je nu ook zelfs die 460 pk aan de lullige kant vinden, niet getreurd. ABT is bezig met het ‘ABT Power R’ met nog wat meer vermogen. Details hiervan zijn helaas nog niet bekend. De planning is om dit apparaat te onthullen op de Essen Motor Show van december dit jaar.