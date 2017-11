Citroën Museum verkoopt deel van de collectie

En daar zitten best wel wat interessante auto's bij.

Op 10 december wordt er een deel van de collectie van het Citroën museum geveild. Naast het eerder samenvoegen van de concerns Peugeot en Citroën tot het PSA concern, maakt men nu ook de stap om de musea van beide merken onder één dak te brengen. Voor Citroën houdt dit in dat er 65 van de iets meer dan 360 voertuigen in Aulnay-sous-Bois geveild gaan worden door Leclere Motorcars. De eerste stappen worden gezet met tijdelijke opslag op andere PSA locaties. De planning is om in 2019 gereed te zijn ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van het merk met de double chevron. Voor zowel de potentiele koper als de liefhebber van automobiele musea is dit beiden goed nieuws; er worden alleen exemplaren geveild waarvan het merk er al twee of drie stuks in bezit heeft. Citroën is op zoek naar enthousiaste kopers die het betreffende beestje genoeg liefde en een goed leven willen geven. Hiermee probeert men ook speculantanten tegen te gaan. Kopers worden uitgenodigd lid te worden van L’Aventure Peugeot Citroën DS, een club enthousiastelingen met een passie voor de merken onder de PSA vlag.

De prijzen variëren van 1.000 tot ongeveer 20.000 euro. De veiling omvat voornamelijk productievoertuigen van de jaren ’80, ’90 en ’00. Denk hierbij aan de AX, ZX, Xsara, en XM (hieronder de XM Break). Er zijn ook enkele modellen uit de vijftiger en zestiger jaren te vinden, zoals bijvoorbeeld de Traction 11 uit 1953 en een Citroën Ami 6. Daarnaast worden ook nog drie Citroën Méhari 4×4 aangeboden, waarvan twee stuks voor onderdelen en een rollend exemplaar in goede conditie. Ook een zestal vooroorlogse modellen worden aangeboden.

Naast productievoertuigen worden ook concept cars, prototypes, meerdere Sbarro concept cars, de Xenia prototype uit 1981 en twee van de zes geproduceerde Citroën Eco 2000 studie auto’s (hieronder) uit 1984 geveild. Als slotstuk eindigt de veiling met 90 automobile memorabilia.

Voor de geïnteresseerden, de veiling is alleen per telefoon en online bij te wonen op zondag 10 december om 14:00 uur, je kunt het volgen via www.drouotlive.com. De veilingcatalogus is vanaf 18 november beschikbaar op www.leclere-mdv.com.

Dank aan @dizono voor de tip!