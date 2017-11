Gepantserde Espace van Macron mag maximaal 80 km/u

'Anders ga ik staken' - Renault Espace.

Emmanuel Macron, president van Frankrijk, laat zich rijden in een Renault Espace. Omdat we in gekke tijden leven met soms vreemde mensen, is deze voiture gepantserd. Je zal misschien je schouders ophalen en denken ‘je m’en fous’. Maar wacht, er is iets mis met deze Renault..

Normaliter krijgt de president door de veiligheidsdienst SDLP (Service de la protection) een chique Franse sedan mee. Dit was echter niet presidentieel genoeg voor granny lover Macron. Eerder koos hij nog voor een DS7, nu moest er een oude nieuwe Espace komen. En zo geschiedde.

Klein probleempje volgens Le Parisien echter, de auto is met bepantsering nogal zwaar geworden. En instabiel. Noodgedwongen rijdt men daarom maximaal 80 km/u met de Renault. Rijdt de chauffeur harder, dan wordt remmen een te lastige klus. Daarnaast wordt de auto ook zodanig instabiel boven de 80 km/u dat hij begint te zwabberen. Voorganger François Hollande heeft er ook eentje, hier zijn echter nog geen ongevallen mee geconstateerd. Onlangs is er wel eenzelfde gepantserde Espace met een lid van het blad ‘Charlie Hebdo’ aan boord op zijn dak beland toen er te kort werd ingestuurd voor een bocht. Niet iets wat je met de president van Frankrijk aan boord wil overkomen. Dat is de reden om de Espace alleen in te zetten in stedelijke gebieden. Indien Macron langere afstanden moet afleggen gebeurt dit in een niet-gepantserde, maar uiteraard wel Franse auto. De Renault, onlangs nog een update gekregen, kan door de snelheidsbeperkingen niet de snelweg pakken en wordt dan achterop een vrachtwagen vervoerd naar de plek van bestemming. Wellicht vraag je je af of de volgende president Louis de Funès wordt. Helaas, deze is in 1983 overleden. De kolderieke scènes blijven echter bestaan in het charmante land.

Met dank aan Arnout voor de tip!