De nieuwe Volkswagen Transporter diesels tot in detail

De vanafprijs wisten we al, maar nu staat de configurator live. Dit zijn alle details van de nieuwe Volkswagen Transporter diesels.

Twee weken geleden presenteerde Volkswagen op de IAA in Hannover alvast de vanafprijs van de nieuwe Volkswagen Transporter T7. De auto is er namelijk vanaf 29.990 euro exclusief BPM en BTW. Maar wat je daarvoor gaat krijgen was nog niet bekend, tot nu.

Instapper L1

Inmiddels staat het hele dieselaanbod online (de volledig elektrische versie en de plug-in hybride volgen later) en dat begint inderdaad bij een tijdelijke vanafprijs van 29.990 euro. Daarvoor krijg je een hele andere uitvoering dan je op de bij het persbericht gevoegde foto’s te zien krijgt. Die instapper is kennelijk zo tijdelijk dat hij geen naam heeft gekregen, anders dan Transporter L1.

Wat krijg je dan? Nou, een lengte 1 Transporter met een 110 pk sterke 2.0 TDI motor. Verder onder andere LED-koplampen en LED achterlichten, Keyless Start, airconditioning, 12 inch digitaal instrumentarium, 13 inch infotainmentscherm, cruise control en parkeersensoren achter. De naamloze instapper staat op 16 inch stalen wielen.

Life, Style en Bulli

De volgende stap op de ladder is de Volkswagen Transporter Life. Die kost je minimaal 32.150 euro excl. BPM en BTW en dan krijg je als extra zaken als een setje wieldoppen, automatische airconditioning, parkeersensoren voor én achter, een achteruitrijcamera en armleuningen aan je op zes manieren te verstellen bestuurders- en bijrijdersstoelen.

Nog een treetje hoger vinden we de Style. Die kost minimaal 35.500 euro excl. BPM en BTW. Die voegt onder andere 16 inch lichtmetalen wielen “Montreal”, warmtewerende en verwarmbare voorruit en in de carrosseriekleur mee gespoten bumpers, grille, spiegels en handgrepen toe.

Ook de vertrouwde Bulli uitvoering komt terug en daarvoor moet je minimaal 38.100 euro op tafel leggen. Climatronic climate control, stoelverwarming, 17 inch lichtmetalen “LeMans” wielen, een navigatiesysteem, een 360 graden camera en hoogglans accenten in de grille en de achterlichten moeten je overhalen om voor deze versie te gaan.

PanAmericana

Voor de echte liefhebber is er in Nederland nu ook de Transporter PanAmericana. Buiten Nederland is die uitvoering er al sinds 2001, maar nu kun je ook in ons land voor deze robuuste uitvoering kiezen.

Hij borduurt voort op de eerder genoemde Life uitvoering, maar dan met opvallende all-terrain elementen zoals generfde sideskirts en wielkasten. Ook is de PanAmericana voorzien van verlichte RVS-instaplijsten en hoogglans zwarte sierdelen op het dashboard. Ook de verwarmbare voorruit vinden we terug in deze uitvoering.

Hij staat op 17 inch lichtmetalen grijze “Monte Carlo” wielen en de elektrisch inklapbare spiegels zijn voorzien van omgevingsverlichting. De Transporter PanAmericana is te koop vanaf 36.500 euro excl. BPM en BTW en valt daarmee precies tussen de Style en de Bulli in.

Onder de motorkap begint het zelfontbranderfeest standaard met de genoemde 2.0 liter TDI dieselmotor met 110 pk. Je kunt tegen meerprijs ook kiezen voor een 150 pk of een 170 pk sterke versie. De laatste twee zijn er ook met aandrijving op alle vier de wielen. De Transporter T7 is er in twee lengtes.

Volkswagen Transporter diesel details

Op dit moment kun je dus alleen de diesels configureren en bestellen. Op zich ook niet gek, want Volkswagen wil natuurlijk zoveel mogelijk Transporters nog dit jaar op kenteken zetten. Sterker nog, het liefst nog deze maand, want na 1 november heeft de RDW al een winstwaarschuwing vanwege te verwachtte drukte afgegeven.

Bij een te late registratie moet je, ook als ondernemer, de BPM gewoon aftikken aangezien de BPM vrijstelling voor ondernemers vanaf 1 januari 2025 verleden tijd is. Mede daarom staat in de configurator ook alvast de inclusief prijs genoemd en is dezelfde configurator voorzien van onderstaande disclaimer:

Als gevolg van het wereldwijde chiptekort is de levertijd van dit model momenteel langer dan normaal. De uiteindelijke prijs van de bedrijfswagen is (mede) afhankelijk van het moment van afleveren en kan daardoor afwijken van de prijs die hier wordt getoond. Informeer bij de dealer naar de meest actuele levertijd en bijbehorende prijs van de bedrijfswagen. Volkswagen vreest al vertraging en prijsverhoging

Vind je het risico te groot en wil je liever voor een volledig elektrische e-Transporter gaan? De orderboeken voor die variant gaan vanaf november open. Inmiddels staat de configurator live, dus aan de slag maar!