Nederlandse prijs nieuwe Volkswagen Transporter bekend

Volkswagen heeft de Nederlandse prijs van de nieuwe Transporter bekendgemaakt.

Dit is een update van het oorspronkelijke artikel van 1 augustus 2024.

Ergens is er iets helemaal mis gegaan bij de planning van Volkswagen. Je kunt namelijk al een hele tijd géén nieuwe Transporter bestellen. Terwijl dit in Nederland nu juist een heel belangrijk jaar is voor bedrijfswagens. De nieuwe Transporter laat echter heel lang op zich wachten. En dat terwijl Volkswagen de bus niet eens zelf hoeft te ontwikkelen.

Transporter T7

Om iedereen toch een beetje zoet te houden loopt Volkswagen al heel lang te teasen. Maar nu krijgen we dan eindelijk de eerste beelden te zien van de nieuwe Volkswagen Transporter T7. Deze is van de voorkant meteen te herkennen als een Transporter, maar aan de zijkant kun je toch heel duidelijk zien dat het stiekem een Transit Custom is.

Elektrisch

De Transporter T7 is voor het eerst leverbaar als plug-in hybride én er is voor het eerst een elektrische Transporter. De plug-in hybride beschikt over 232 pk en qua volledig elektrisch kun je kiezen uit 136 pk, 218 pk en 286 pk.

De elektrische versie heeft een 64 kWh accupakket, maar de bijbehorende range wordt nog niet vermeld. Er volgt ook nog een instapversie met een kleinere accu, maar dat is sowieso geen bus waarmee je stad en land kunt afreizen. Volkswagen geeft zelf ook al aan dat deze alleen bedoeld is voor de stad.

Kun je de Transport ook nog gewoon als ouderwetse TDI bestellen? Jazeker. Ook daarbij heb je de keuze uit drie varianten, met 110 pk, 150 pk en 170 pk. Die laatste twee versies zijn tevens verkrijgbaar met 4Motion. De Transporter is ook leverbaar met zowel voor- als achterwielaandrijving: de TDI’s zijn standaard voorwielaangedreven, de elektrische versies achterwielaangedreven.

Maten en gewichten

De Transporter is nu weer het eerst meer dan 5 meter lang in zijn standaardvorm. Met 5,05 meter is de Transporter 14,6 centimeter gegroeid in de lengte. De versie met lange wielbasis meet 5,45 meter. De breedte is ook toegenomen met 14,8 centimeter, tot 2,032 meter.

De specificaties waren al eerder vrijgegeven, maar we zullen ze nog eens herhalen. In de standaard Transporter kun je 5,8 kuub kwijt. Dit kan oplopen tot 9 kuub, als je voor de lange wielbasis en het hoge dak gaat. Je hebt tot 1,3 ton laadvermogen en een trekvermogen tot 2,8 ton.

Caravelle

Naast de Transporter is er ook weer een Caravelle, oftewel de personenvariant. Dat is de blauwe bus die je op de plaatjes ziet. De Caravelle is nu dus een compleet andere auto dan de Multivan, die op het MQB-platform staat. De Caravelle heeft standaard negen zitplaatsen.

Interieur

Dan nog even de binnenkant. Volgens Volkswagen brengt het interieur “de iconische lay-out van de Transporter in een modern tijdperk”, maar dit is gewoon het interieur van de Transit. Volkswagen heeft er een ander stuurtje in geplaatst, maar het dashboard, inclusief de bijzondere opstelling van de schermen, is vrijwel identiek.

De Transporter T7 laat zich nu eindelijk zien, maar dat betekent niet dat ‘ie volgende maand bij de dealer staat. Het feit dat we alleen nog maar renders voorgeschoteld krijgen was al een slecht teken. De definitieve onthulling is pas op de IAA in september. Kort daarna start de voorverkoop en de marktintroductie is waarschijnlijk pas begin volgend jaar.

Volkswagen heeft de Nederlandse prijs van de Transporter bekendgemaakt. Dat doet het merk naar aanleiding van de wereldpremière op de IAA Transportation 2024 (17-22 september in Hannover.

Het merk gaat de T7 in fases op de markt brengen. Zo moet je even geduld hebben voor de geëlektrificeerde modelvarianten, eerst zijn de diesels aan de beurt. Vanaf volgende week kun je de diesels bestellen met een vanafprijs van 29.990 euror excl. btw/bpm. De exacte specificaties en prijzen maakt Volkswagen Bedrijfswagen dan ook bekend.

De marktintroductie van de Transporter is in januari 2025. Over een maand, in oktober, gaat de verkoop van de e-Transporter van start. Prijzen zijn nu nog niet bekend, die volgen in oktober. De marktintroductie van de elektrische Transporter is in het tweede kwartaal van 2025.

Later dit jaar gaan tevens de orderboeken open voor de e-Caravelle. Volkswagen verwacht dit model in het tweede kwartaal van 2025 te introduceren op de Nederlandse markt.