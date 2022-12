De Nissan waar niemand van heeft gehoord

In de categorie ‘onbekend maakt onbemind’ hebben we vandaag: de Nissan Ariya.

De nieuwe SUV van Nissan verdient een beetje liefde, vindt de Autoblog leasepartner en EV-expert Mobility Service, want erg veel mensen kennen deze parel nog niet. Daarom vind je in dit artikel 10 redenen om deze ijzersterke, elektrische Nissan beter te leren kennen en wellicht voor de deur te zetten…

Batterij voorverwarmen bij snelladen

Batterij voorverwarmen bij snelladen: waardoor je meteen op de piek kunt gaan laden (knop in de auto, dus je hebt het zelf in de hand)

Onder de noemer: waar is dat knopje voor? In de Nissan Ariya bevindt zich een erg handige functie voor tijdens de koude dagen. Wanneer je een EV rijdt, kan het voorkomen dat de auto niet het volledige laadvermogen benut wanneer het buiten erg koud is. Daar heeft Nissan wat op bedacht.

Je kunt in de EV-instellingen van de auto met één druk op de knop de accu van de Ariya voorverwarmen. Hierdoor heeft de accu gelijk de juiste temperatuur om op het piekvermogen te kunnen laden. Handig als je echt nog eventjes moet laden, maar je geen tijd hebt om eerst een uurtje de accu warm te rijden bij koud weer.

Navigatie weet echt wanneer je moet laden

De auto geeft zelf aan via de navigatie wanneer je moet (snel)laden en maakt daarbij goede keuze. En ja dat hebben we zelf opgezocht via Chargemap, Nissan maakt exact de meest logische keuzes.

Om het de beginnende EV-rijder nog iets makkelijker te maken, laat de Ariya je ook gelijk weten wanneer je het beste kunt gaan laden. EV-expert Sebastiaan van Mobility Service kwam hier toevallig achter, toen hij de Nissan Ariya aan het testen was.

Hij had via Chargemap zoals altijd de perfecte route uitgestippeld, maar tot zijn verbazing gaf de Nissan Ariya via de routeplanner in de auto zelf ook precies de juiste stops aan. Dat scheelt weer een hoop voorbereiding als je een lang stuk wilt rijden.

Met maximale snelheid openbaar laden

De Ariya laadt bij een openbare laadpaal die dat aankan gewoon met de maximum snelheid van 22kW. Met die snelheid AC laden betekent in 4 uur 45 min van 0 naar vol.

Sta je bij een openbare laadpaal, maar heb je geen zeeën van tijd? Normaal moet je dan vaak best wel lang wachten met een EV. Een uurtje of 8 is dan niet vreemd. Bij Nissan zorgen ze dat die laadtijd zo kort mogelijk is.

Bij de openbare laadpalen kun je met een maximaal laadvermogen van 22 kW AC opladen. Dat is behoorlijk snel, want je hebt zo is de batterij in 4:45 uur vol. Het valt natuurlijk in het niet in vergelijking met een snellader. Al was het alleen maar omdat er ruim 107.000 openbare laders in NL zijn, maar slechts 3.400 snelladers!

Luxe interieur met premium materiaalkeuze

De Nissan is luxe uitgerust qua interieur, de afwerking is top, hoogwaardige materiaalkeuze

Waar de Nissan Ariya van buiten niet echt indrukwekkend is, is de binnenkant dat gelukkig wel. De nieuwe Nissan is namelijk erg luxe en uitgebreid uitgerust. De afwerking is opvallend goed en dat zie je. Naast dat het optisch goed op orde is, heb je ook stuur- en stoelverwarming, een achteruitrijcamera, accuverwarming en meer dan één rijhulpsysteem tot je beschikking.

Uitstekende comfortabele rijeigenschappen

EV-expert Sebastiaan heeft inmiddels al 800 kilometer gereden in de Nissan Ariya en wat opvalt is dat de auto vooral erg comfortabel rijdt. Je moet geen sportieve rijeigenschappen verwachten, maar daar is deze auto natuurlijk ook niet voor gebouwd.

Hij kan je echter wel uiterst comfortabel van A naar B brengen en wanneer je gebruikmaakt van de Adaptive Cruise Control, hoef je zelfs niet meer te sturen. Deze functie werkt erg goed bij de Ariya.

Realistische actieradius

De Nissan heeft een realistische actieradius van 375 kilometer in de winter en in de zomerperiode zelfs 500 kilometer.

In advertenties van EV’s zie je eigenlijk altijd de actieradius op basis van de WLTP-meetmethode staan. Bij de Ariya is dit 533 kilometer. Deze meting wordt echter altijd gedaan onder de meest perfecte weer- en rijomstandigheden. Niet echt representatief voor de werkelijkheid dus.

Mobility Service heeft de proef op de som genomen en wanneer je rijdt onder winterse omstandigheden met de stoelverwarming aan, kun je rekenen op een actieradius van 375 kilometer. In de zomer is dit een stuk meer en kun je tot zo’n 500 kilometer ver rijden. Ideaal als je met de Nissan Ariya naar het buitenland wil.

De Nissan Ariya is nu voordelig te rijden!

De Nissan Ariya heeft normaliter een vanafprijs van € 61.900 (€ 62.999 met 20”), Mobility Service heeft ze echter nog met een gunstige fiscale waarde van € 58.901.

Nu is de brandende vraag natuurlijk voor elke Nederlander: wat kost dat?! Na de prijsstijging heeft de Nissan Ariya een fiscale waarde van €61.900,-. Gelukkig is de Nissan Ariya Evolve nog met de oude fiscale waarde te krijgen bij Mobility Service. Dat scheelt weer in de bijtelling als je de Nissan Ariya zakelijk least.

Direct leverbaar in de juiste uitvoering!

Om nog even voort te borduren op voordelen van de voorraadauto’s, is dat je bij Mobility Service de auto ook met het grote accupakket (87 Kwh) krijgt. Bij andere aanbieders, zoals Leaseplan, is de auto alleen te krijgen met het kleine accupakket (63 KwH).

Dit heeft als nadeel dat je er minder ver mee kunt rijden, maar ook dat je geen beschikking hebt over 3-fase laden. Dat is vele malen sneller dan de 1-fase lader bij het kleine accupakket. Dan duurt het opladen bij een openbare laadpaal al snel 9 uur, in plaats van 4:45 uur. Dat is nogal een verschil.

Direct leverbaar

Klinkt dit jou als muziek in de oren en zie jij in de Nissan Ariya een potentieel interessante leaseauto? Mobility Service heeft de Nissan Ariya nog op voorraad