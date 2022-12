DeLorean is eindelijk een échte tijdmachine

Een echte tijdmachine, gemaakt van DeLorean. Wat wil een mens nog meer voor kerst?

Sinterklaas zit er gelukkig weer op. Nu is het tijd voor het volgende feest in december waarbij om een of andere reden cadeautjes uitgedeeld dienen te worden. Het houdt niet op, niet vanzelf. Want wat voor cadeautje moet je nu geven? Zeker aan de persoon die autominnend is?

Nou, daar hebben we wel wat ideetjes voor. Een paar dagen geleden hadden we de Skyline R34 uit 2 Fast 2 Furious van Lego. Voor nu hebben een tijdmachine voor je.

Horloge

En met tijdmachine bedoelen we ook echt een tijdmachine. Het is namelijk een horloge, een machine dat de tijd weergeeft. Nu is een horloge altijd al een goed cadeau, maar in dit geval is het ook een toppresentje voor de petrolhead. De fabrikant is REC Watches en het model heet de SPX DeLorean. Er is inderdaad een link met dat merk.

Dit DeLorean-horloge is namelijk gemaakt van een échte DeLorean en dan niet zomaar een DeLorean, maar de DeLorean van John DeLorean zelf! Wat kunnen we zeggen over het horloge? Er zit een PSA-motor in die net als bij een 911 achter de achteras hangt en het ontwerp is van Giorgietto Giugiaro. Eh, oh, wacht, dat is de DMC DeLorean.

Prijs tijdmachine DeLorean

Het horloge is Zwitsers, dus vertelt het de tijden zo secuur en neutraal mogelijk. Net als de DMC-12 is het klokje gemaakt van roestvrij staal. Dat moet ook wel, want het horloge ís opgetrokken van het materiaal van een Delorean.

Ook moet het design denken aan een DeLorean, aldus de makers. Wij zagen het zo snel niet, maar geloven hen meteen uiteraard. Horologemakers gaan hier wel vaker vrij ver in. Zo is de minuten-indicatie op de klok geïnspireerd op de wielen van de auto. Volgens ons is dat puur toeval.

Uiteraard wil jij dit cadeau geven aan een liefhebber van iets te trage Amerikaanse auto’s met een mooi verhaal. Het goede nieuws is: dat kan! Het horloge kost 1.995 dollar. Wees er snel bij, want REC heeft uit de auto van John Zachery DeLorean 456 horloges weten te maken en er zijn er al meer dan 150 van verkocht!

