Durven jullie dit een witte BMW M8 aan te doen?

Serieus, we zijn benieuwd wie hiervoor nu kiest. Een witte BMW M8 met de nodige opsmuk.

Bij sommige auto’s vraag je je echt af: voor wie is dit? Persoonlijk heeft ondergetekende dat altijd met de BMW M8. Het is een machtig apparaat waar an sich helemaal niets mis mee is. Een grote, snelle en luxe coupé van BMW met veel vermogen. Maar de M8 (en daarvoor M6) is altijd een vreemde propositie geweest.

Je betaalt aanzienlijk meer voor iets dat in feite een tweedeurs BMW M5 is. En de vierdeurs M5 is geweldig, die biedt sportwagen-prestaties in sedanvorm. Een M8 concurreert met een prijs van 235 mille met auto’s als de Porsche 911 Turbo, Bentley Continental GT, Aston Martin DB11 of Ferrari Roma.

Witte BMW M8 van G-Power

Qua prestaties is er niets mis met de M8. Standaard heet ‘ie al 625 pk en 750 Nm dat via een achttraps automaat wordt verdeeld over alle vier de wielen. Maar het kan nog veel heftiger. Dat bewijst G-Power vandaag (en heel veel andere momenten). Het onderwerp in kwestie is de G8M Bi-Turbo.

Dat is de goedkoopste bloedsnelle M8 van G-Power. Als het sneller moet, kom je uit bij de speciale Hurricane-projecten, wat in feite kant en klare auto’s zijn. Dit is nog een getuned model. Het is niet de meest subtiele uitvoering, integendeel.

De combinatie van witte lak met zwarte en oranje details komen niet heel erg tijdloos en elegant over op deze witte BMW M8. Wel handig: dankzij die genoemde witte lak zie je de wijzigingen iets beter. Zo zijn er koolstofvezel motorkap, spoiler, diffusers, versiersels op het zijscherm, splitter en zijspiegels van het peperdure goedje gemaakt. Ja, het dak is ook carbon, maar dat is natuurlijk af-fabriek al het geval.

Vier tuning stages voor G8M

De G-Power G8M Bi-Turbo ziet er niet alleen sneller uit, hij is dat ook. Er zijn vier stages. Stage 1 is alleen een ECU-aanpassing, daarna worden er ook mechanische aanpassingen verricht als intercoolers, uitlaat en hybride turbo’s.

Stage 1: 700 pk en 850 Nm

Stage 2: 740 pk en 900 Nm

Stage 3: 780 pk en 950 Nm

Stage 4: 820 pk en 1.050 Nm

Je kan het geheel afmaken met speciale gesmede 21 inch velgen van G-Power en een subtiele verlaging. Verder zijn er de nodige stickers en logo’s, waaronder eentje op de C-stijl. Het is natuurlijk allemaal aftermarket, dus je kunt ook alle onderdelen kiezen die je zelf wenst. Het hoeft geen witte BMW M8 te zijn. Een donkerrode M5, Stage II kit en dan zelf een mooi setje wielen uitzoeken. Dat mag ook. Maar als je iets anders wenst kan dat natuurlijk ook.

