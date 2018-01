De Nissan Xmotion komt hard aan

De Japanners hebben een concept meegenomen naar Detroit.

Nissan gaat een tandje extremer met de Xmotion Concept. Deze SUV heeft een krachtig uiterlijk gekregen. De autofabrikant spreekt over een mix van Westerse en Oosterse invloeden. In de keuken kan dit tot heerlijke gerechten komen. Als het op auto’s aankomt niet altijd een geslaagde combinatie.

Vergeet het uiterlijk, want het echte nieuws speelt zich aan de binnenkant af. Nissan koos voor een zogenaamde 4+2 opzet. Dit betekent dat er vier stoelen zijn geïnstalleerd die voldoende ruimte moeten kunnen bieden aan volwassen inzittenden. Het kleine kroost kan terecht op de achterste twee stoelen.

De Xmotion komt met een nieuwe generatie van Nissan Intelligent Mobility. Dat is het autonome systeem van de Japanse autofabrikant. Nissan is druk met zelfrijdende technologie en op elke beurs heeft het merk wel wat te vertellen over autonomie.

Alfonso Albaisa, senior vice president design bij Nissan, had nog wat te vertellen over de bruikbaarheid van de Xmotion.

“We envision the Xmotion concept to be a highly functional SUV that can be driven every day, yet can take the owners and friends to a national park or recreation area on a whim. With its combination of style and technology, this concept fulfills Nissan’s mission of moving people to a better world.”