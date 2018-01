Video: 700+ pk voor Ford Mustang Shelby GT500

De PK-wedloop onder de Amerikaanse muscle-coupes krijgt een nieuwe impuls dankzij de heren van Ford.

En de heren van Shelby om precies te zijn. De nieuwe Ford Mustang Shelby GT500 krijgt namelijk 700+ pk, zo laten ze weten in een video. Ford reageert daarmee overduidelijk op merken als Dodge en Chevrolet, die met hun Hellcats en ZL1’s al ruim meer pk’s dan de krachtigste Mustang beschikbaar hebben voor de musclecar liefhebbers. Op dit moment is de meest potente Mustang de GT350R, die overigens al helemaal niet lullig is met zijn 526 pk’s. Sterker nog, Wouter kreeg er een kleine twinkel van in zijn ogen toen hij me vertelde over zijn avonturen met die auto, tijdens de laatste Autoblog-borrel.

Maar goed, er komt dus een versie met 700+ pk. En we durven er hier op de redactie ook nog wel een paar cryptocoins op te zetten dat ze minstens voor 717 pk gaan om de eerder genoemde Hellcats de mond te snoeren. De kracht zal hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van een 5.2 liter V8 met supercharger techniek. Hier op de redactie is een nieuw vuurtje aangewakkerd onder onze intense haat voor achterbanden. We zullen helaas nog tot 2019 moeten wachten op een eerste kennismaking met deze rubbersloper. Check de teaservideo hier.