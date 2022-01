Nissan komt met compacte en (hopelijk) betaalbare EV

Een EV aan de onderkant van de markt, dat is altijd een welkome aanvulling. Maar dan moet er wel een beetje vaart mee gemaakt worden.

Je hebt leiders en je hebt volgers. De meeste merken zijn volgers als het om EV’s gaat, maar Nissan niet. Toen de Model S uitkwam, had Nissan gewoon al twee jaar een EV op de markt. Daarmee waren ze bijzonder vroeg, zeker als je het vergelijkt met andere Japanse merken (Toyota en Mazda, we hebben het over jullie).

Toch is het bij Nissan een beetje hetzelfde verhaal als bij BMW: ze waren vroeg met EV’s, maar hebben vervolgens niet doorgezet. Daarom loopt Nissan anno 2022 niet voorop. De Ariya zit er aan te komen, maar die is kort samengevat laat en duur.

Dat laatste punt gaat als het goed is niet aan de orde zijn bij Nissan’s volgende EV. Nissan kondigt vandaag namelijk een compacte EV aan. Dat is helemaal niet verkeerd in een markt waarbij elektrische auto’s nog altijd behoorlijk prijzig zijn.

Bij ‘compact’ moet je denken aan een auto van het formaat Micra. De nieuwe EV zal namelijk de opvolger worden van de Micra. Deze nog naamloze auto wordt dus de nieuwe instapper van Nissan.

De auto komt op het CMF B-EV-platform te staan. Dat zegt je misschien niet zoveel, maar dat betekent dat de auto op dezelfde basis komt te staan als de Ariya en de Mégane E-Tech. Dit betekent óók dat de Micra-opvolger een broertje wordt van de Renault 5, die waarschijnlijk ongeveer hetzelfde formaat krijgt. Sterker nog: de Nissan zal naast de R5 van de band rollen in Frankrijk.

Aangezien Renault met het design van de nieuwe R5 een belangrijke troef in handen heeft, kan Nissan natuurlijk niet met een suffe auto aankomen. Dat zijn ze ook niet van plan, als we de teaser zo bekijken. We zien namelijk een opvallende ellipsvormige koplamp. De huidige Micra is juist bijzonder scherp gelijnd, maar Nissan gaat dus weer terug naar de ronde vormen.

En wanneer komt deze compacte EV van Nissan dan? Daar zwijgen ze nog over in alle talen. Oftewel: dat gaat nog wel even duren. Waarschijnlijk wordt de auto op zijn vroegst in 2024 geïntroduceerd, als ook de Renault 5 gelanceerd wordt.