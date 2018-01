Nieuwe Kia Forte is wéér een sexy model

Naast Hyundai, timmert ook Kia hard aan de weg.

De Forte was al geen lelijk eendje en functioneerde als een prima sedan. Ondergetekende is fan, want uw auteur is vorig jaar twee prettige weken (5.000 km) met deze auto op stap geweest. De bolide is duidelijk geïnspireerd door de milde hype rondom de Stinger en besluit eenzelfde weg in te slaan qua design. Dat kunnen we enkel als positief bestempelen.

De Forte bestaat alweer enige tijd in de Verenigde Staten, in verschillende vormen. De sedan blijkt verreweg de meest populaire keuze te zijn van alle modelvarianten. De Forte is een stukje stoerder en atletischer geworden in vergelijking met zijn voorganger. Het lijnwerk op de auto, zoals de vormen op de motorkap, zijn duidelijker benadrukt dan voorheen, wat direct een blijvende indruk achterlaat. Daarnaast zijn de koplampen van een andere design voorzien, zodat ze beter bij de nieuwe grille van de auto passen, die eveneens het design van de ‘tijgerneus’ volgt die ze de laatste tijd gebruiken. Grotere luchtinlaten dragen even goed bij aan het sportieve design waarvoor Kia heeft gekozen.

De binnenzijde komt zonder fratsen. Je hebt een nieuw, fraai 8-inch display om mee te werken en de Forte is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast kunnen smartphones, mits compatibel, draadloos worden opgeladen in de auto.

De 4,64 meter lange Forte komt met een 2.0 viercilinder. Deze motor levert 150 pk en 180 Nm koppel. Men kan kiezen voor een handgeschakelde zesbak, of een nieuw ontwikkelde CVT-automaat. De nieuwe Forte is later dit jaar te bewonderen bij de Amerikaanse dealer.