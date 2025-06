De (ooit) populairste SUV van Nederland kan eindelijk leuk worden

Er is werk aan de winkel om de ooit populairste SUV van Nederland weer terug te krijgen in die positie. Wellicht dat een leuke versie helpt.

In de Renault-Nissan-alliantie is Mitsubishi toch altijd een beetje het ondergeschoven kindje geweest. Na het vallen van de Lancer Evolution in 2015 is het Japanse merk vooral bezig gegaan met nogal doorsnee voertuigen om elke markt te bedienen. In het opbouwen van een merkidentiteit willen we de huidige periode een dieptepunt noemen, want vrijwel het hele gamma bestaat of gaat bestaan uit vrij oppervlakkig ge-rebadgede Renaults. De Colt (Clio), ASX (Captur), Grandis (Symbioz) en Eclipse (Scénic), dat zijn geen echte Mitsubishi’s. De vijfde Mitsubishi, die wel. En voor Nederlanders is het een bekende.

Mitsubishi Outlander

De Outlander gaat al jaren mee als de middelgrote SUV van Mitsubishi. Nederlanders zullen hem vooral herinneren als één van de voorbeelden van auto’s die qua bijtelling op het juiste moment kwamen. Anno 2013 was de PHEV opkomend en mocht je dus elke plug-in leasen met 0 procent bijtelling. Mitsubishi kwam precies toen met de Outlander PHEV: een lel van een auto die toch netjes geprijsd was, waardoor de deal wel héél aantrekkelijk werd. De Outlander was een hit. Totdat de bijtellingsregels weer afbouwden. Toen werd de auto per jaar minder aantrekkelijk.

Er is geen voordelige bijtelling om de nieuwe Mitsubishi Outlander bij te staan. Enkel een niet zo gigantische BPM-boete omdat het een PHEV is. Je moet nu 49.990 euro achterlaten bij de Mitsubishi-dealer en dat moet je wel zeker weten. Voor liefhebbers is het namelijk allemaal niet zo grensverleggend voor de grote SUV. Komt daar verandering in?

Outlander Ralliart

In gesprek met Drive doet de hoofdingenieur voor de Mitsubishi Outlander, Kentaro Honda geheten (verkeerde merk gekozen?), daar een boekje over open. Een tijdje geleden toonde Mitsubishi namelijk op basis van de Outlander de vrij heftige Ralliart Concept. Dat label kan je nog kennen van de tijd dat Mitsubishi’s subtiel sportiever werden als Ralliart. Uiteraard met het Rally-gedeelte slaand op het rally- en Dakar-succes van het merk. Het label zou kunnen helpen om de enige échte Mitsubishi een impuls te geven voor liefhebbers.

“We zijn zeker nog aan het kijken of het kan” aldus Honda (van Mitsubishi). “We zijn bij de Asia Cross-Country Rally geweest en die rally-ervaring kunnen we goed gebruiken. Het kan ons goed helpen bij het ontwikkelen van een Ralliart-versie voor de Outlander.” Uiteraard kan Honda niet bevestigen noch ontkennen of er écht aan gewerkt wordt, maar hij kan wel mededelen dat de ontwikkelaars bij Mitsubishi aan het onderzoeken zijn of een Outlander Ralliart een goede toevoeging is.

Echte Ralliart

De Mitsubishi Outlander Ralliart zou vooral in Azië en Oceanië aanslaan volgens het merk en in Australië wordt eveneens bevestigd dat een Outlander Ralliart een goede versie zou zijn. Mitsubishi had een idee om de Outlander uit te brengen met een Ralliart-optiekpakket met stickers en kleine upgrades. Maar de CEO van Mitsubishi in Australië wilde daar niks van weten. “Als we een Outlander Ralliart uitbrengen, moet het een auto worden die dit sportlabel waardig is.” Denk dus aan tweaks in de motor, offroad-achtige modificaties en ander dikspul: we verwachten een soort Toyota TRD Pro.

Als het dus gebeurt, gebeurt het goed. Het zou de ex-topverkoper van Nederland wel een stuk leuker maken, al is het maar om een echt Mitsubishi-sportlabel op een echte Mitsubishi te hebben.