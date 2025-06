Wat is Tesla van plan met deze bizarre gouden Model 3?

Voor de verandering eens niet de nieuwe bolide van Joel Beukers, er is iets anders aan de hand met deze gouden Tesla Model 3.

Tesla mag dan al een hele reeks modellen hebben uitgebracht, vrijwel altijd speelde functionaliteit rondom autonoom rijden een rol. Met wisselend succes, maar over het algemeen is het als hulpmiddel een aardige toevoeging. Helemaal zelf rijden moet je helaas nog niet (willen) verwachten. Als het aan Elon Musk en Tesla ligt gaat dat veranderen met de hypermoderne Cybercab.

Tesla Cybercab

De Cybercab is de Tesla voor iedereen, waar je niet in wil rijden. Als een zelfrijdende taxi gaat deze tweezits coupé met vleugeldeuren ervoor zorgen dat autonoom rijden de toekomst wordt. En dat moet tegen 2027 gaan gebeuren volgens oppergod Elon. Ambitieus, maar daar ontbreekt het Musk niet aan. De Cybercab heeft dan ook geen stuur, want dat heb je dus niet nodig. Dan moet je zeker zijn van je zaak, maar Tesla is druk bezig met het testen van de Cybercab.

Cybercab mule

Op X, dat andere project van Musk, wordt een video gedeeld waarin iemand waarschijnlijk zo’n testauto tegenkomt. Op het oog lijkt het een Tesla Model 3 met wat gekke modificaties. Maar het is geen gekkie die creatief is geweest met gouden verf, want de in Californië gespotte Tesla draagt Texaanse fabrikanten-kentekens. Oftewel: deze auto is van Tesla zelf.

Grappig genoeg is het precies een Model 3 Cybercab. De hele functionaliteit van de futuristische taxi is in een Model 3 gepropt. Daarmee ook de camera’s, die ietwat knullig voor- en achterop de 3 zijn geplakt. En daarover gesproken: er is geen achterruit. Alsof het een Polestar 4 is. De achterste zijramen zijn dichtgemaakt en ook daar zitten camera’s, evenals camera’s waar je de zijknipperlichten verwacht. Die maken de achteruitkijkspiegels overbodig, want een zelfrijdende auto heeft geen spiegels nodig. De gouden lak (maar het lijkt een wrap) en gouden wieldeksels zoals de Cybercab maken de testmule helemaal af.

In tegenstelling tot fabrikanten die inzetten op systemen als LiDAR gaan de camera’s het speerpunt worden van de Cybercab. 2027 klinkt alsof het heel vroeg is voor grootschalige inzet van zelfrijdende taxi’s, helemaal wetende dat Tesla nogal halsoverkop erdoor probeert te drukken dat autonoom rijden binnenkort ook daadwerkelijk mag. Anderzijds zou het ook niet voor het eerst zijn dat een aangekondigde Tesla ietsje later is. Roadster kopen, iemand?