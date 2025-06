Dikke ruzie tussen Musk en Trump, Tesla 150 miljard minder waard

Elon Musk en Trump hebben slaande ruzie, wat potentieel ook gevolgen heeft voor Tesla.

Het leek er even op dat Elon Musk op een normale manier zou vertrekken uit het Witte Huis. Vannacht is er echter toch een ruzie losgebarsten tussen Musk en Trump. Helemaal als een verrassing komt dit niet. Diverse kenners hadden al voorspeld dat deze samenwerking tussen twee enorme ego’s c.q. narcisten nooit lang goed kon gaan.

Big, beautiful bill

De bonje is ontstaan nadat Musk openlijk kritiek begon te uiten op het economische beleid van Trump. Om precies te zijn de ‘big, beautiful bill’. Dit belastingplan is volgens Musk een “walgelijke gruwel”, omdat dit de staatsschuld nog verder opdrijft. Volkomen terechte kritiek.

Trump is hier echter niet van gediend. In een persconferentie haalde hij uit naar Musk. Volgens hem was hij volledig op de hoogte van de inhoud van deze wet. Elon spreekt dit echter tegen op X: “Ik heb de wet niet één keer te zien gekregen en het werd snel midden in de nacht aangenomen, zodat zelfs het Congres het niet kon lezen.”

EV-subsidie

Heeft dit alles nog iets met auto’s te maken? Jazeker, in de persconferentie zegt Trump dat Elon Musk gewoon boos is omdat de EV-subsidie geschrapt wordt. Trump noemt deze subsidie “oneerlijk”, omdat hij alle auto’s een gelijke kans wil geven. Heel inclusief…

Ook dit spreekt Musk weer tegen. Wat hem betreft mag het schrappen van de EV-subsidie blijven staan, zo schrijft hij op X. Als de “pork” maar verwijderd wordt. Daarmee doelt hij op geldverslindende uitgaven waar Trump vooral zelf (politiek) voordeel van heeft.

De ruzie is verder ontaard in kinderachtige verwijten over en weer, zoals je zou verwachten van beide heren. Zo beschuldigt Musk Trump ervan dat hij op de Epstein-lijst staat en dat dit de reden is dat de lijst niet openbaar gemaakt is. Dat zou zomaar kunnen, maar het heeft vrij weinig met het onderwerp van de discussie te maken.

Beurswaarde Tesla keldert

Dit is echter meer dan een fittie op social media. Elon en Donald zijn allebei rancuneuze mannetjes, die elkaar flink het leven zuur kunnen maken. Musk heeft al gedreigd met het stopzetten van bemande SpaceX-missies. Trump dreigt op zijn beurt met het opschorten van alle overheidscontracten voor de bedrijven van Musk.

De beurs ziet het allemaal met argusogen aan. Het aandeel van Tesla is met maar liefst 14% gekelderd. Daarmee is in één klap zo’n 150 miljard dollar aan beurswaarde verdampt. Nog niet eerder is Tesla zo hard onderuit gegaan op de beurs.

Foto credit: Greg Skidmore