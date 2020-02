Deze Huayra is de krachtigste Pagani ooit

Het elegante is er alleen wel een beetje af.

Hypercarmerken brengen het liefst zo veel mogelijk one-offs en special editions uit van hun modellen. Bij Pagani spant de Zonda wat dat betreft de kroon. Van de Pagani Huyara hebben we echter inmiddels ook al de nodige varianten gezien. Van deze varianten kan er maar een de krachtigste zijn. Die eer gaat naar de Huayra Imola.

De oplettende lezer zal deze auto misschien al herkennen. De eerste Imola kregen we namelijk al in september te zien. Toen nam TopCar-topman Oleg Egorov zijn exemplaar in ontvangst. Dit was géén one-off, maar de eerste van vijf exemplaren. Nu heeft Pagani de Huayra Imola officieel aangekondigd en weten we ook de cijfers.

Die liegen er niet om: de Pagani Huayra Imola beschikt over maar liefst 827 pk. Dat is meer dan het dubbele van de oorspronkelijke Zonda C12 uit 1999, die over 408 pk beschikte. De krachtigste Pagani was tot nu toe de BC met 800 pk. De Imola heeft 1.100 Nm aan koppel en weegt 1.246 kg. Daarmee is de auto wel iets zwaarder dan de BC.

Pagani is zich helemaal te buiten gegaan aan aerodynamische upgrades met de Huayra Imola. We zien onder meer een joekel van een spoiler en een overdaad aan luchtinlaten, inclusief een roofscoop. De auto is er niet eleganter op geworden, maar dat geeft Horacio zelf ook toe. De toevoegingen zijn dan ook niet bedoeld om het design te verbeteren, maar om de rondetijden, het rijgemak en de veiligheid te verbeteren.

De nieuwste creatie van Horacio zal in Genève aan het grote publiek getoond worden.