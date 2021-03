Eigenaar crasht Ferrari F8 zes uur na aflevering - Autoblog.nl

Of de eigenaar nu overmoedig werd of niet, een Ferrari crashen op de dag van de aflevering is gewoon zuur.

Als je in de positie bent om een nieuwe Ferrari aan te schaffen heb je waarschijnlijk al een aantal auto’s versleten. Toch zal dit zelfs voor de meest verwende autokoper een memorabel moment zijn. Het is daarbij wel de kunst om te zorgen dat dit een memorable moment blijft in positieve zin.

Een Duitse koper zal de dag dat hij zijn nieuwe Ferrari in bezit nam nog lang heugen. Maar helaas niet om de juiste redenen. Hij reed de auto namelijk in puin op de Autobahn. Dat terwijl de 43-jarige eigenaar volgens Duitse media twee jaar op de auto had moeten wachten. Het ging om een zilverkleurige Ferrari F8 Tributo.

Weliswaar zijn moderne Ferrari’s een stuk beter in toom te houden dan de Ferrari’s van weleer, maar we hebben het hier toch over een auto met 720 pk. Op de foto is ook een nat wegdek te zien. Dit is natuurlijk niet de ideale combinatie, alhoewel niet bekend is wat er zich precies heeft afgespeeld.

Het resultaat was in ieder geval dat de voorkant van de Ferrari zwaar in de kreukels ligt. Wat niet op de foto te zien: het achterwiel vloog er ook af en beschadigde een busje op de andere weghelft. Helaas bleef het niet bij materiële schade. De passagier van de Ferrari raakte namelijk ernstig gewond, hoewel niet levensbedreigend.

Dit alles gebeurde zo’n zes uur nadat de eigenaar de sleutels in handen had gekregen. Een crash met een Ferrari is altijd zuur, maar zo kort na de aflevering zeker. Het overigens erger. Vorig jaar crashte een Huracán na twintig minuten en in 2019 kon een Diablo al na een paar minuten afgeschreven worden. Deze Ferrari-eigenaar heeft in ieder geval nog een paar uur van zijn aanwinst kunnen genieten.

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!

Foto: Polizei Hessen

Bron: Heidelberg24