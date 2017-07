Nederlands stel ruilt na 38 jaar en 18.690 KM hun Golf in

Keeping up with the Pasveertjes wordt opeens een stuk moeilijker, want in plaats van een stokoude Golf I staat er nu een gloednieuwe Golf 7 op de oprit te shinen.

Tenminste, het is maar hoe je het bekijkt. Hun vorige vervoer, een Golf I Diesel uit 1979 was uniek, zeker gezien de staat van de auto en kilometerstand. Hun nieuwe vervoer, een Golf VII DSG R-Line, is dat iets minder. Direct doemen er bij ons de nodige vragen op.



Waarom een diesel als je zo weinig kilometers maakt?

38 jaar, 18.690 kilometer. Er is dus nog geen 500 kilometer per jaar afgelegd met het Golfje. Desalniettemin moet er op een gegeven moment behoorlijk wat MRB voor afgedragen zijn, lang voordat de auto de cult-status bereikte die hij nu geniet. Medio jaren ’90 was het gewoon een stokoude Golf, ongewild en ongeliefd. Behalve voor de familie Pasveer dan, die er afgaande op de foto’s prima voor gezorgd hebben.

Voor diesel opteren ‘omdat je zo lekker veel koppel hebt’ was in 1979 ook geen optie. Het dieselen in personenwagens begon toen pas net voor Volkswagen. In 1976 verscheen de eerste Golf D op de markt. De harde feiten: een nagelend 1.5-liter groot torretje onder de kap, geen turbo, 50 pk en nul-naar-honderd in een kleine twintig seconden. De GTI was dan toch net wat leuker geweest.

Waarom nu dan wel de auto inruilen?

Al die tijd houd je die Golf in bezit. Het wordt een deel van je identiteit, het vaste meubilair in de kamer die je leven heet. Je houdt ‘m 38 jaar goed bij, tikt er belasting voor af, geeft ‘m af en toe een klopje op de iconische C-stijl. En dan verkoop je ‘m voor een Golf VII. Hoe dan!?!

Enfin, het is speculeren, maar afgaande op de beelden hebben de Pasveertjes net als hun vorige Golf inmiddels de nodige levenservaring. Misschien zijn ze op zoek gegaan naar een automaat? Misschien wilden ze wat sportievers en vielen ze voor de goede looks van het R-line pakket?

Kortom, we zouden deze bijzondere mensen graag eens flink aan de tand voelen, maar los daarvan wensen we ze vooral veel plezier toe met hun nieuwe aankoop. Nu is het alleen nog wachten op de onvermijdelijke advertentie die binnenkort komen gaat bij de betere klassieker/youngtimer-boer:

—

Te koop

Merk: Volkswagen

Type: Golf

Bouwjaar: 1979

Brandstof: diesel

KM-stand: 18.690

Kleur: Mexico-beige

Omschrijving: Dit iconische design…yada…Giugiaro…yada…eerste eigenaar…yada…buitenkansje…yada…fiscaal vriendelijk te rijden voor ondernemers…yada…

Prijs: 600.000 Euro

—

Bedankt Max voor de tip!

Image-Credit: Mobimall via Facebook