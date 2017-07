Autoblog advies: snelle en ruime youngtimer voor 12k

Voor vandaag komt Neerlands meest typische liefhebbers-categorie aan bod.

De Youngtimer. Ooit beginnen als een soort keurmerk voor nette auto’s, nestelend tussen de ordinaire tweedehandsjes en de gerespecteerde klassiekers. Het is een type auto dat zijn eigen leven is gaan leiden. Dat heeft meerdere redenen. Laten we eerlijk zijn: de fiscale voordelen zijn enorm. Bij een auto van 15 jaar of ouder dien je de dagwaarde bij je inkomen op te tellen, bij een 0-14 jaar oude auto de complete nieuwwaarde. Een andere reden is kwaliteit. In 1990 kwam een 15 jaar ude auto uit 1975. Gemiddeld genomen waren die niet best. Technische malheur, roest en slijtage zorgden ervoor dat de gemiddelde auto het tijdige al lang met het eeuwige had verwisseld.

Anno 2017 staan de zaken er heel anders voor. Natuurlijk zijn auto’s nog steeds niet perfect, maar je kan prima een 15-20 jaar oude auto rijden. Zoals Rene van der Gijp zou zeggen: “Mooi toch? Niets mis mee.” Sterker nog, veelal hebben die auto’s eigenschappen die de liefhebber weet te waarderen. Denk aan de handbak of een atmosferische motor.

Bram is iemand waarvoor die regeling perfect uitpakt. Hij is op zoek naar een vervanger voor zijn Ford Transit Connect. Een keuze zo verstandig dat waarschijnlijk zijn vrouw hem heeft gemaakt. Maar het mag leuker, sneller en sportiever. Eigenlijk precies zoals @Wouter en @Autoblogger het ook wensen.

Het eisenpakket van Bram kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Ford Transit Connect Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijks Budget: €12.000 Jaarkilometrage: 12.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Wil wat snellers en iets met 4 zitplaatsen Gezinssamenstelling: Samenwonend 2 kinderen Voorkeursmerken /modellen: 430 4 MATIC, Subaru forester No-go modellen / merken: Zijn er niet echt

Voordat we verder gaan een advies wat voor alle auto’s geldt. Destijds waren dit prijzige auto’s. Dat uit zich in evenredig grote garagerekeningen. Onderdelen en onderhoud zijn nog altijd even prijzig. Nu kun je bij een specialist of reguliere garage wel wat besparen, maar houdt in het achterhoofd dat een dikke Youngtimer nog altijd zorg nodig heeft. Daarmee komen we op het tweede punt. Tegenwoordig wordt elke luxe auto van 15 jaar of ouder aangeduid als ‘Youngtimer’ wat technisch gezien ook klopt. Het is alleen geen garantie dat je een auto hebt van de eerste 96-jarige eigenaar die er alleen mee naar de kerk en supermarkt pendelde.

BMW 540iA Touring(E39)

€10.000

2001

170.000 km

De standaardleuze als je een snelle, onopvallende Youngtimer wenst. De E39-generatie wordt door mensen beschouwd als de ultieme 5 Serie en misschien wel de meest geslaagde sedan aller tijden. Ondanks alle hosanna merk je wel dat de jaartjes beginnen te tellen voor de E39: het basisontwerp is inmiddels al 21 jaar oud. Dat gezegd hebbende, nog altijd is het een fantastisch rijdende auto. De combinatie tussen comfort en ‘sportiviteit’ is goed gekozen. De 4.4 liter V8 is een fijne krachtbron: soepel, koppelrijk en lekker dorstig. En qua uiterlijk een stuk minder fout dan de heilig verklaarde M5. Zeker als Touring. @CasperH legt in dit advies uit waar je allemaal op moet letten.

Lexus GS430 (S160)

€11.000

1999

95.000 km

Het Japanse alternatief doet eigenlijk weinig onder voor de E39. Ok, het interieur is ietsjes minder verfijnd qua knopjes. Maar het leer is weer van veel betere kwaliteit. Je betaald bij een Lexus vooral voor de kwaliteit die je niet ziet: de betrouwbaarheid van de techniek staat op een hoog niveau. De rij-ervaring is voor een groot gedeelte gelijk aan die van de 5-serie, met het verschil dat de Lexus een tandje sportiever aanvoelt. Er zijn twee motoren geleverd: een GS300 met 220 pk en een GS430 met 290 pk. Die laatste is echt snel te noemen, de GS300 is meer dan vlot zat. Naast betrouwbaarheid heeft de Lexus nog een voordeel ten opzichte van de 5 Serie: uitrusting. De GS is vaker luxe uitgerust. Bij de E39 kun je nog echt kale exemplaren tegenkomen.

Volvo V70R

€12.000

1997

150.000 km

We hebben het allemaal over de 850 T-5R en derivaten, maar vergeten vaak de ultieme variant te beneoemen, namelijk de V70R. Deze combineerde het vermogen en het hoge koppel met vieriwelaandrijving. Uiteraard is het hartstikke spectaculair, zo’n spinnend binnenste voorwiel, maar het is ook hinderlijk. De V70 is op veel puntjes net even wat verfijnder, alhoewel je net als met de E39 duidelijk in een oude auto rijdt. Voordeel is dat je in het budget een aardig exemplaar kunt vinden. In Nederland is het een populaire auto, dus je kan hem relatief makkelijk verkopen. Niet een spannende auto, wel een ruime.

Mercedes-Benz E430 Avantgarde Combi (S210)

€10.000

1998

125.000 km

Tjsa, deze is lastiger aan te raden. De W210 is niet de beste periode geweest van de E-klasse. Probeer minimaal een postfacelift model te vinden. Wel een ongekend voordeel is de ruimte. Met de banken plat heb je de beschikking over 2000 liter. Dat is echt bizar veel. Nog een voordeel is dat de auto niet sportief pretendeert te zijn. Dit is gewoon een comfortabele mile-cruncher. Let op issues mbt elektronica, onderhoud, originele onderdelen en vooral roest. Onder de koffeklep, bij de grille en de wielkasten wilde de auto behoorlijk roesten. Gelukkig zijn er ook voldoende exemplaren te vinden waar goed voor gezorgd is.

Audi A8 4.2 quattro (D3)

€11.000

2002

170.000 km

Toegegeven, je vindt er niet veel in je pakket met eisen. Maar toch kwamen we een paar exemplaren van de D3 generatie tegen. Onlangs is de nieuwe A8 (D5) onthuld en ondanks dat dat best een knappe kar is geworden, blijft dit nog de mooiste, samen met het origineel (D2). Het voordeel van deze A8 als Youngtimer is dat deze in 2002 werd geïntroduceerd. Relatief gezien heb je dus een moderne auto. Luxe ook: automaat, luchtvering en vierwielaandrijving zit er altijd wel op. Uiteraard kan dat ook allemaal kapot gaan, dus houd een bedragje paraat om dit te verhelpen wanneer nodig. Verder is de A8 top: perfect voor de lange afstand, met 335 pk voldoende snel en met de 4WD ook nog eens geschikt voor de wintersport.

Renault Safrane Baccara Biturbo

€9.500

1995

150.000 km

Je kan ook gaan rijden in een auto waarvan werkelijk niemand een flauw idee het heeft wat het eigenlijk is. De Renault Safrane Baccara Biturbo was een samenwerking tussen Hartge (voor de motorische tuning), Irmscher (voor de bodykit) en Renault (voor de Safrane). Tegenwoordig is het niet meer de snelste sedan, maar nog altijd een bovengemiddeld vlotte. Het interieur is typisch Renault jaren ’90: behoudend, maar wel met enorme fauteuils als stoelen. Qua onderdelen misschien wat lastiger, tegenwoordig. Deze auto is op dit moment echt cult. Dikke Volvo’s en BMW’s zijn overal populair, de Baccara Biturbo wordt gewaardeerd door de ware kenners.

Honda Legend 3.5 V6 (KA9)

€7.950

1997

70.000 km

Kijk, het geld hoeft natuurlijk niet perse op. Alles wat je zoekt in een auto biedt de Honda Legend. De betrouwbaarheid van de Legend is bijna ongekend. Daarbij zijn ze ook een echte zeldzaamheid. De kans dat je nog een Legend-rijder tegenkomt is erg klein. De V6 motor levert voldoende vermogen, terwijl het verbruik binnen de perken blijft. Ook erg prettig is het aanbod aan ruimte. Dit zijn echt flinke reislimo’s. Eigenlijk is het enige nadeel dat ze zo schaars zijn. Ze zijn erg lastig te vinden, dus keuze heb je niet. Gelukkig is de auto maar in één uitvoering geleverd: 3,5 V6 in de meest luxe uitvoering. Zeker de waard om eens naar te kijken.

Yolo: Daimler Super V8 (X308)

€11.500

1997

150.000 km

Je kan het ook over een compleet andere boeg gooien. Ja, zo’n Duitser is leuk, maar ook wel een standaardkeuze. De Daimler Super V8 is een beetje een ambivalente auto. Aan de ene kant heb je een een weelderig interieur met zacht bewerkt leder, hoogpolig tapijt en een trage automaat. Anderzijds heb je een vrij straffe wegligging met een beul van een V8. De supercharged 4-liter levert 370 pk en 525 Nm. Mocht je een oogje hebben op de pompbediende, kies dan de oudere Double Six met twaalfcilinder. De bandenboer zal ook blij met je zijn. Je maakt zo veel nieuwe vrienden met een Super V8. De Jaguar-variant is ook mogelijk. Die hebben een kortere wielbasis wat de limo-capaciteiten een beetje aantast. Nog wel ongelooflijk stijlvol.

