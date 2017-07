Man verkoopt Subie WRX om stamcellen voor dochter te bekostigen

Autoliefde gaat niet boven alles.

Onze Yankee-vrinden van Jalopnik kwamen op Craigslist een zwarte Subaru WRX STi tegen. Ondanks dat de auto de nodige decente tuning achter de rug heeft niet per se iets bijzonders. In Amerika kan je wel meer WRX-en vinden en ze zijn bijna allemaal getuned. Aan de andere kant van de plas denkt men namelijk veel vaker dan aan deze kant van de plas dat een paar mensen in een schuur met betere auto-tech kunnen komen dan een miljardenbedrijf dat decennia ervaring heeft in het maken van auto’s. Maar goed, dat is wellicht een verhaal voor een andere keer.

Wat deze Subaru namelijk toch speciaal maakt is de reden voor verkoop. Het is niet dat Jonathan Corbett niet blij is met de sportieve Japanner, maar hij wil graag een stamcelbehandeling betalen voor zijn dochter Colleen. Deze werd in 2011 geboren, maar dat ging niet helemaal goed. Ze liep onder andere een subduraal hematoom op en kreeg twee epileptische aanvallen. Onder de streep resulteerde dit in schade aan de frontale kwabben. Zodoende zit ze nu in een rolstoel vanwege cerebrale parese en daarnaast zijn er nog wat andere problemen aan het gehoor en zicht.

Kortom, dingen die je niet wil voor je kind. Jonathan hoopt dat de stamcelbehandeling voor wat verbetering kan zorgen in de situatie, doch deze kost 6.500 Dollar. Om dat geld te verkrijgen moet de snelle Subie het veld ruimen. De vraagprijs van de zwarte hatchback met Cobb downpipes en Eibach sway bars bedraagt 20.000 Dollar. Afdingen getuigt van slechte smaak.