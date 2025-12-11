De paus gaat landgenoten de stuipen op het lijf jagen

Opgelet als je wel eens in het Vaticaan bent: de paus heeft een nieuwe auto.

Als we terugblikken op 2025 zou je al bijna weer een paar belangrijke zaken vergeten. Zo is dit jaar vlak na Pasen paus Franciscus overleden. De hoogste man binnen de Rooms-Katholieke kerk moet natuurlijk zo spoedig mogelijk vervangen worden en dat werd gedaan door de nieuwe paus die de naam Leo XIV aannam. Rondom kerst is er altijd het pauselijke moment waarop de urbi et orbi uitgesproken zal worden ter ere van het kerstfeest, maar BMW besloot om vlak daarvoor nog even de spotlight te pakken.

BMW geeft auto aan paus

Vaticaanstad staat niet echt bekend om een autoland te zijn. Het is dan ook qua grootte meer een soort wijk in Rome. De Sint-Pietersbasiliek en het bijbehorende plein nemen bijvoorbeeld al een vijfde van de volledige oppervlakte in. Zelfs al zou paus Leo helemaal in het meest westelijke punt van Vaticaanstad zijn en voor een afspraak naar het meest oostelijke punt moeten, is lopen ook zeker te doen. Of doe een Mark Rutte en pak de fiets. Maar BMW vond dus dat er een auto nodig was. En niet de minste.

Het Duitse merk schonk paus Leo XIV namelijk een BMW XI, eh, iX 60. De vers gefacelifte elektrische SUV van het merk is voor BMW natuurlijk meer dan het afgeven van een auto. Zo vindt BMW dat het doneren van een elektrische iX bijdraagt aan het denken aan een schonere toekomst, iets waar de paus zich erg voor inzet. Vandaar ook dat Oliver Zipse, de paus van BMW zeg maar, ook aanwezig was. En de baas van BMW Italia.

Of de BMW iX ooit echt gebruikt gaat worden als vervoer voor de paus? Dat moet altijd maar blijken. Zoals gezegd heb je in het Vaticaan niet bepaald een auto nodig. Al lijkt BMW de behoefte van de paus middels een comfortabele SUV wel begrepen te hebben, want Lamborghini gaf de paus ooit eens een Huracán. Die werd zonder dat de heiligman er ooit in heeft gereden geveild voor een goed doel. De BMW iX heeft wel het pauselijke kenteken ‘SCV1’ gekregen, dus wellicht dat we hem nog vaker gaan zien. Niet schrikken, dus.