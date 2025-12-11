Porsche viert verjaardag met smaakvol speciaaltje

Deze lusten we wel!

Porsche viert vandaag een verjaardag. Het is alleen een beetje ongepast om ‘Er is er een jarig’ te zingen, want de persoon in kwestie is niet meer onder ons. Het gaat om Ferdinand Alexander Porsche. Die zou vandaag 90 zijn geworden, en dat laat Porsche niet ongemerkt voorbijgaan.

F. A. Porsche

Ze presenteren namelijk de Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche. Moeilijke naam, maar dit is dus een special edition ter ere van F. A. Porsche. Voor degenen die niet zo thuis zijn in de stamboom van de familie Porsche: dit was de kleinzoon van oprichter Ferdinand Porsche en de ontwerper van de oer-911. Als je het meest iconische autodesign ooit hebt getekend, dan is een special edition natuurlijk wel verdiend.

Als basis voor dit speciaaltje is de GT3 Touring gekozen. Die is lekker dik, maar heeft nog wel het klassieke 911-silhouet. De auto is uitgevoerd in een speciale kleur genaamd F. A. Green Metallic. Deze lak is geïnspireerd op de 911 waar Ferdinand in de jaren ’80 mee reed.

De auto is verder voorzien van klassieke striping, met het getal 72. Dit verwijst naar het jaar 1972, toen F. A. Porsche samen met zijn broer Porsche Design oprichtte. Om het retrothema compleet te maken zijn er velgen in Fuchs-stijl gemonteerd.

Speciaal klokje

Het interieur is ook erg fraai uitgevoerd, met bruin leer, stoffen bekleding (geïnspireerd op de favoriete jasjes van Ferdinand) en walnotenhout. Op het dashboard prijkt een speciaal klokje dat gebaseerd is op het Chronograph I-horloge van F. A. Porsche.

Al met al is het een fraaie uitvoering, zeker vanbinnen. We hadden alleen liever zilverkleurige Fuchs-velgen gezien, maar goed. Dat kun je altijd nog aanpassen. De Porsche 911 GT3 F. A. Porsche wordt gebouwd in een oplage van – je raadt het al – 90 stuks. Wat deze auto moet kosten is nog niet bekend, maar dat kan alleen maar tegenvallen.