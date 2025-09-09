Nieuwe BMW van de Paus kan straks van jou zijn

Een cadeautje van BMW gaat onder de hamer.

Uiteindelijk moeten we er allemaal aan geloven: elektrisch rijden. Zo ook het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk, de Paus. Er kwam een stel ID.3’s naar het Vaticaan en dat was dat. Dachten we tenminste, want niet veel later kregen we de G-Klasse Pausmobiel te zien. Maar ook iemand als de Paus wil even lekker kunnen brommen.

BMW helpt Paus Leo XIV daar kortstondig bij. De nieuwe Paus kreeg een speciaal voor hem samengestelde R18 Transcontinental motorfiets voorgeschoteld. Het idee komt van de Duitse motorclub Jesus Biker. Ik had het wel komisch gevonden als de Hells Angels met dit idee waren gekomen, maar zijn dus de Jesus Bikers.

De motorclub heeft de tweewieler middels een ‘vredesrit’ naar het Vaticaan gebracht. De route bracht ze in Rome, langs Schaafheim, Altötting en Verona. Tijdens de tour bezochten de stoere motorrijders kerkdiensten. Afgelopen woensdag arriveerden ze in Vaticaanstad en leverde de motorfiets af aan de Paus. Het levert geniale plaatjes op: de maagdelijk wit geklede Paus voor een stelletje rouwdouwers met leren jasjes.

De motor van de Paus

Speciaal voor Paus Leo de veertiende is de motorfiets in parelmoerwit gespoten en is het wapen van het Vaticaan op een spatbord verwerkt. De R18 Transcontinental heeft een lucht- en oliegekoelde tweecilinder viertaktboxermotor met een cilinderinhoud van 1.802 cc. De motorfiets produceert 91 pk bij 4.750 tpm en 163 Nm bij 3.000 tpm. Mocht de Paus het zich afvragen: de topsnelheid is 180 km/u. In Nederland betaal je minimaal € 35.600 voor zo’n motorfiets.

De Paus mag de motor niet naast zijn G-Wagon zetten om mee te roadtrippen. Nee, de Paus mag hem alleen even signeren en zegenen voordat ‘ie in oktober naar de veiling van RM Sotheby’s gaat. Gelukkig gaan de opbrengsten van het veilingitem dan wel weer naar een goed doel: kinderhulpprojecten in Madagaskar. Bieden maar!